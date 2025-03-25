О главных новостях 25 марта, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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Главные события дня

07:30, 25 марта Взрывы в Запорожской области Воздушная тревога в области началась в 04:45, а в 06:13 начальник Запорожской ОВА сообщил об активной работе ПВО. В результате российского обстрела Запорожского района ранены 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. В 7:20 враг ударил по городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Экстренные службы устанавливают последствия.

01:30, 25 марта Взрывы в Днепре и в Одесской области Российские "Шахеды" сбивала украинская ПВО. Взрывы прогремели около 01:30 в Днепре и 01:47 в Одесской области.