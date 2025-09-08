Стрімке затримання народного депутата від ОПЗЖ Христенка, який нібито мав вплив, зокрема, на Магамедрасулова, може свідчити про посилення конфлікту між СБУ та НАБУ. Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів в ефірі 24 Каналу пояснила деталі цієї ситуації.

Чому так швидко повернули Христенка?

Федорів звернула увагу на те, з якою швидкістю "дістали" Христенка з Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте низка інших народних депутатів, яких розшукують правоохоронні органи, за магічним помахом руки не з'явилися в Україні.

Водночас у виданні "Дзеркало тижня" пишуть, що повернення депутата-втікача у Київ відбулося за сприяння вищого керівництва України.

Дійсно є питання, чого так пече ця справа. Коли розуміємо, що представник антикорупційних органів міг розслідувати справу Леоніда Міндича, людини, що наближена до президента і "95 кварталу", то виглядає підозріло швидким повернення депутата з ОПЗЖ в Україну,

– підкреслила голова громадської ініціативи "Голка".

Христенка, на її думку, привезли, імовірно, для того, щоб він надав свідчення. Можливо, за домовленостями зі спецслужбами він має щось розповісти, що вплине на хід справи з детективом НАБУ.

Вона нагадала, що Христенко не просто затримали під час перетину кордону. Він виїхав з України 14 лютого 2022 року – тобто у нього все склалося перед початком повномасштабним вторгненням. А у потрібний час його повернули – без екстрадиції та, за її словами, за політичними домовленостями.

У чому підозрюють Магамедрасулова?

Водночас 9 серпня суд розгляне апеляцію на утримання під вартою детектива НАБУ Магамедрасулова. Також НАБУ та САП вважають, що СБУ та Офіс Генпрокурора надали недостатньо доказів його зв'язку з Росією.

До слова. За клопотанням прокурорів суд відправив керівника підрозділу НАБУ Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права внесення застави. Його захист заявив, що ця ухвала є незаконною та подав апеляцію.

Федорів зауважила, що суд мав розглянути ці докази, тому що просто так вони будуть просити вжити запобіжний захід щодо детектива НАБУ.

Його звинувачували у тому, що він нібито допомагав своєму батьку – громадянину Росії та підприємцю – вести незаконну торгівлю з країною-агресоркою.

Я бачила обурення Магамедрасулова, який говорив про те, що в перші дні війни допомагав боронити Київ і потім був на інших напрямах. Тому ці звинувачення він вважає абсурдними,

– підкреслила Ірина Федорів.

Тому, додала вона, в цій справі більше питань, ніж відповідей, і всім потрібно стежити за перебігом її в суді.

