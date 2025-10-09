Детективы НАБУ и САП провели обыски у двух прокуроров Офиса генерального прокурора в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о деталях дела?

В период с февраля по сентябрь 2025 года прокурор и адвокаты якобы предлагали подозреваемому закрыть дело за взятку должностным лицам САП и ВАКС.

Лица выполняли роль посредников при получении и передаче денежных средств. При этом размер неправомерной выгоды увеличился – с 2 до 3,5 миллиона долларов,

– сообщили в НАБУ.

Согласно плану прокурора ОГП и адвокатов, деньги должны были передавать частями, однако на момент задержания фигуранты успели получить только 200 тысяч долларов.

В НАБУ добавляют, что сейчас идет следствие, чтобы установить всех участников, причастных к этой схеме.

Что говорят в Офисе генпрокурора об этом инциденте?

В Офисе генпрокурора говорят, что первый прокурор не является фигурантом данного дела, но по решению суда у него провели обыски. Никаких доказательств причастности к этому преступлению детективы НАБУ не нашли. Изъяли только мобильный телефон.

В ОГП отмечают, что этот чиновник входит в группу, которая расследует деятельность детективов НАБУ, в частности дело Магамедрасулова, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору. Это ставит под сомнение объективность некоторых детективов НАБУ.

Очевидно, что проведение обыска у прокурора, который работал над делом чиновника НАБУ и изъятие у него мобильного телефона, несут риски доступа к информации, которая может быть важной доказательной базой в этом производстве,

– добавляют в представительстве.

В решении суда в отношении второго прокурора отмечается, что тот мог быть посредником при передаче взятки судьям ВАКС и САП для закрытия уголовного производства. В то же время он не имел никакого отношения к этому расследованию и не входил в группу прокуроров, которая занималась делом чиновника НАБУ.

Офис генерального прокурора подтверждает приверженность прозрачности, законности и правовой определенности и одновременно ждет материалы дела от НАБУ и САП для проведения внутренней проверки. В случае подтверждения подозрений будут применены все предусмотренные законом меры.

