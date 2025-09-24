Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собеседника "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Что известно о следственных действиях?

Правоохранители сообщили, что Государственное бюро расследований 24 сентября провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

По данным источников издания, дело касается возможного превышения власти и служебных полномочий военными должностными лицами СВР Украины при осуществлении закупки в декабре 2020 года в ООО "С-Монитор" специального аппаратно-программного комплекса для выявления и прогнозирования угроз в информационной сфере по государственному контракту на сумму 112 миллионов гривен, который не был обусловлен потребностью службы.

24 Канал пытается получить комментарий от ГБР. При наличии новой информации материал будет обновлен.

