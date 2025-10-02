Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Что известно об обысках в Хмельницком?
Так, 57-летняя хмельничанка пообещала местному жителю "оформить" ему группу инвалидности, повлияв на должностных лиц больницы. Отдельно за 500 долларов ему подделали выписку о лечении.
За услуги женщина выдвинула мужчине требование – 22 тысячи долларов США,
– сообщили правоохранители.
Женщину задержали сразу после получения средств. Ей сообщили о подозрении во взятке за влияние на принятие решения должностным лицом, а также в подделке официальных документов.
К новости правоохранители добавили фото с обысков. На одном из кадров, прямо посреди кучи стодолларовых купюр, расселся кот, который, очевидно, очень не хочет прощаться с деньгами. Его коллега, вероятно, несколько скромнее, поэтому смотрел на правоохранителей из-за ножки стола.
Кот прощается с деньгами за взятку / фото СБУ
Фото любимцев хмельничанки сразу стало вирусным в сети. Пользователи пишут, что им жаль котиков, потому что они не виноваты, что их владелица коррупционерка. А также жалуются, кто же будет ими заниматься, если женщину все же посадят в тюрьму.
Интересно, что на этот раз мордочки животных решили не размывать.
Другие обыски, ставшие мемами
В 2022 году СБУ наведалась с обысками в храмы УПЦ МП в ряде областей Украины. Там, на один из кадров правоохранителей, также попал кот. Служба безопасности вместе с людьми заблюрили и животное. Представитель Артем Дехтяренко отметил, что пока продолжается досудебное расследование, даже кот имеет право на анонимность.
В феврале 2023 года сеть обсуждала "список желаний" и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий. Среди главных мечтаний у нее было "заработать" миллион долларов, повышение, соболиная шуба, поездка в Лондон, а еще часы Breguet.
В сентябре 2023 года вирусными стали фото с обыска Нестора Шуфрича. Люди заметили, что нардеп держит половину дома в полиэтилене – даже фонтан и люстру. Не обошли вниманием пользователи и его кители и георгиевские ленты.