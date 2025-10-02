Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Смотрите также Спутниковая связь со смартфона, работа в блэкаут и покупка Helsi с Uklon: главное из выступления гендиректора "Киевстар"

Что известно об обысках в Хмельницком?

Так, 57-летняя хмельничанка пообещала местному жителю "оформить" ему группу инвалидности, повлияв на должностных лиц больницы. Отдельно за 500 долларов ему подделали выписку о лечении. За услуги женщина выдвинула мужчине требование – 22 тысячи долларов США,

– сообщили правоохранители. Женщину задержали сразу после получения средств. Ей сообщили о подозрении во взятке за влияние на принятие решения должностным лицом, а также в подделке официальных документов.

К новости правоохранители добавили фото с обысков. На одном из кадров, прямо посреди кучи стодолларовых купюр, расселся кот, который, очевидно, очень не хочет прощаться с деньгами. Его коллега, вероятно, несколько скромнее, поэтому смотрел на правоохранителей из-за ножки стола.

Кот прощается с деньгами за взятку / фото СБУ

Фото любимцев хмельничанки сразу стало вирусным в сети. Пользователи пишут, что им жаль котиков, потому что они не виноваты, что их владелица коррупционерка. А также жалуются, кто же будет ими заниматься, если женщину все же посадят в тюрьму.

Интересно, что на этот раз мордочки животных решили не размывать.

Другие обыски, ставшие мемами