Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельницької області.
Що відомо про обшуки у Хмельницькому?
Так, 57-річна хмельничанка пообіцяла місцевому жителю "оформити" йому групу інвалідності, вплинувши на посадовців лікарні. Окремо за 500 доларів йому підробили виписку про лікування.
За послуги жінка висунула чоловікові вимогу – 22 тисячі доларів США,
– повідомили правоохоронці.
Жінку затримали одразу після отримання коштів. Їй повідомили про підозру у хабарі за вплив на прийняття рішення посадовою особою, а також у підробці офіційних документів.
До новини правоохоронці додали фото з обшуків. На одному з кадрів, прямо посеред купи стодоларових купюр, розсівся кіт, який, вочевидь, дуже не хоче прощатися з грішми. Його колега, певно, дещо скромніший, тому споглядав на правоохоронців з-за ніжки стола.
Кіт прощається з грішми за хабар / фото СБУ
Фото улюбленців хмельничанки одразу стало вірусним у мережі. Користувачі пишуть, що їм шкода котиків, бо вони не винні, що їх власниця корупціонерка. А також бідкаються, хто ж буде ними опікуватися, якщо жінку все ж посадять до в'язниці.
Цікаво, що цього разу мордочки тварин вирішили не розмивати.
Інші обшуки, що стали мемами
У 2022 році СБУ навідалася з обшуками до храмів УПЦ МП у низці областей України. Там, на один з кадрів правоохоронців, також потрапив кіт. Служба безпеки разом з людьми заблюрили і тваринку. Речник Артем Дехтяренко зазначив, що поки триває досудове розслідування, навіть кіт має право на анонімність.
У лютому 2023 року мережа обговорювала "список бажань" в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. Серед головних мрій у неї було "заробити" мільйон доларів, підвищення, соболина шуба, поїздка в Лондон, а ще годинник Breguet.
У вересні 2023 року вірусними стали фото з обшуки Нестора Шуфрича. Люди помітили, що нардеп тримає половину будинку у поліетилені – навіть фонтан та люстру. Не оминули увагою користувачі і його кітелі та георгіївські стрічки.