Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Дивіться також Cупутниковий зв'язок зі смартфона, робота в блекаут і купівля Helsi з Uklon: головне з виступу гендиректора "Київстар"

Що відомо про обшуки у Хмельницькому?

Так, 57-річна хмельничанка пообіцяла місцевому жителю "оформити" йому групу інвалідності, вплинувши на посадовців лікарні. Окремо за 500 доларів йому підробили виписку про лікування. За послуги жінка висунула чоловікові вимогу – 22 тисячі доларів США,

– повідомили правоохоронці. Жінку затримали одразу після отримання коштів. Їй повідомили про підозру у хабарі за вплив на прийняття рішення посадовою особою, а також у підробці офіційних документів.

До новини правоохоронці додали фото з обшуків. На одному з кадрів, прямо посеред купи стодоларових купюр, розсівся кіт, який, вочевидь, дуже не хоче прощатися з грішми. Його колега, певно, дещо скромніший, тому споглядав на правоохоронців з-за ніжки стола.

Кіт прощається з грішми за хабар / фото СБУ

Фото улюбленців хмельничанки одразу стало вірусним у мережі. Користувачі пишуть, що їм шкода котиків, бо вони не винні, що їх власниця корупціонерка. А також бідкаються, хто ж буде ними опікуватися, якщо жінку все ж посадять до в'язниці.

Цікаво, що цього разу мордочки тварин вирішили не розмивати.

Інші обшуки, що стали мемами