Народному депутату Нестору Шуфричу 15 вересня повідомили про підозру у державній зраді. Як відреагувало суспільство – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Тримає у целофані пів будинку

Соцмережі вибухнули мемами у відповідь на оголошення підозри Шуфричу. Одна із причин для насмішок – він тримав нерозпакованими більшість речей у своєму помешканні. Вочевидь, здогадувався, що користуватися ними не випаде нагоди.



У мережі висміяли Шуфрича / Скриншот 24 Каналу

Люди також звернули увагу на те, що Шуфрич створив для себе палац із усіма атрибутами. Також користувачі соцмереж наголосили на тому, що все це, ймовірно, потрібно буде здати назад в музей.



Користувачі звернули увагу на палац Шуфрича / Скриншот 24 Каналу

Ще один мем на ту ж тему. Українців дуже розсмішила наявність нерозпакованих фонтану та люстри, які займали значну частину інтер'єру.



У Шуфрича зберігались нерозпакованими фонтан та люстра / Фото із соцмереж

На загальний антураж його "палацу" також звернули увагу. Зокрема, на претензію на аристократичність самого народного депутата.



Користувачі соцмереж висміяли "палац" Шуфрича / Фото із соцмереж

Політичні погляди Шуфрича також стали причиною насмішок

Депутат був членом партії ОПЗЖ, яка заборонена в Україні. Про це користувачі соцмереж теж не полінилися нагадати.



У мережі нагадали про політичні погляди Шуфрича / скриншот 24 Каналу

Також не забули про його зв'язок із псевдореспубліками на Донеччині та Луганщині. Під час обшуків у Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. У нього вдома зберігалася "концепція" з його підписом та підписом Медведчука.



У мережі висміяли Шуфрича / Скриншот 24 Каналу

Під час обшуків у народного депутата також знайшли багато радянської символіки.

Серед майна Шуфрича були георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли. Народний депутат любить й гарно одягнутися – у нього вдома правоохоронці знайшли колекцію кителів.

Окрім цього, нардеп береже радянські нагороди, присвячені "полководцям перемоги", а також має медаль "за освоєніє цілинних земель". Сам він, схоже, ще є справжнім "героєм труда". Воно не дивно, адже в нього вдома виявили й посвідчення Верховної ради СРСР та Міністерства шляхів сполучення неіснуючої вже країни.



Шуфрич зберігав радянську символіку / скриншот 24 Каналу

Пост здав – пост прийняв

Також користувачі соцмереж пригадали нещодавні обшуки у Ігора Коломойського та навіть порівняли їх із тими, які відбувалися у Шуфрича 15 вересня. Ймовірно, автор мему хотів наголосити на схожості того, як Коломойський та Шуфрич приймали правоохоронців у себе вдома. Також, безумовно, мовиться про резонансність справи.



У мережі порівняли Коломойського та Шуфрича / скриншот 24 каналу

Однак на цьому користувачі не зупинились.

У мережі поширюють меми про Шуфрича / Скриншоти 24 Каналу

Справа Шуфрича: що відомо