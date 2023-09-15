Народному депутату Нестору Шуфричу 15 сентября сообщили о подозрении в государственной измене. Как отреагировала общественность – читайте в материале 24 Канала.

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Держит в целлофане полдома

Соцсети взорвались мемами в ответ на оглашение подозрения Шуфричу. Одна из причин для насмешек – он держал нераспакованными большинство вещей в своем доме. Очевидно, догадывался, что пользоваться ими не будет возможности.



В сети высмеяли Шуфрича / Скриншот 24 Канала

Люди также обратили внимание, что Шуфрич создал для себя дворец со всеми атрибутами. Также пользователи соцсетей отметили, что все это, вероятно, нужно будет сдать обратно в музей.



Пользователи обратили внимание на дворец Шуфрича / Скриншот 24 Канала

Еще один мем на ту же тему. Украинцев очень рассмешило наличие нераспакованных фонтана и люстры, занимавшей значительную часть интерьера.



У Шуфрича хранились нераспакованные фонтан и люстра / Фото из соцсетей

На общий антураж его "дворца" также обратили внимание. В частности, на претенциозность к аристократичности народного депутата.



Пользователи соцсетей высмеяли "дворец" Шуфрича / Фото из соцсетей

Политические взгляды Шуфрича также стали причиной насмешек

Депутат был членом партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине. Об этом пользователи соцсетей тоже не поленились напомнить.



В сети напомнили о политических взглядах Шуфрича / скриншот 24 Канала

Также не забыли о его связи с псевдореспубликами в Донецкой и Луганской областях. Во время обысков у Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии Донецкой и Луганской областей. У него дома хранилась "концепция" с его подписью и подписью Медведчука.



В сети высмеяли Шуфрича / Скриншот 24 Канала

В ходе обысков у народного депутата также нашли много советской символики.

Среди имущества Шуфрича были георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы. Народный депутат любит и хорошо одеться – у него дома правоохранители нашли коллекцию кителей.

Кроме этого, нардеп бережет советские награды, посвященные "полководцам победы", а также медаль "за освоение целинных земель". Сам он, похоже, настоящий "герой труда". Оно неудивительно, ведь у него дома обнаружили и удостоверение Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения уже несуществующей страны.



Шуфрич хранил советскую символику / скриншот 24 Канала

Пост сдал – пост принял

Также пользователи соцсетей вспомнили недавние обыски у Игоря Коломойского и даже сравнили его с теми, которые происходили у Шуфрича 15 сентября. Вероятно, автор мема хотел отметить сходство того, как Коломойский и Шуфрич принимали правоохранителей у себя дома. Также, безусловно, говорится о резонансности дела.



В сети сравнили Коломойского и Шуфрича / скриншот 24 Канала

Однако на этом пользователи не остановились.

В сети распространяют мемы о Шуфриче / Скриншоты 24 Канала

Дело Шуфрича: что известно