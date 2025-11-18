Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию из зала суда.

Какую меру пресечения избрали Алексею Чернышову?

Его взяли под стражу на 60 суток – до 16 января. Альтернативой является внесение залога в 51,6 миллиона гривен.

Если за Чернышова внесут залог, он должен будет соблюдать ряд обязательств, в частности носить электронный браслет, сдать паспорта, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда и прибывать по каждому их требованию и вызову и тому подобное.

САП просило арестовать Чернышова с возможностью выйти под залог в 55 миллионов гривен. Ведь именно такая сумма незаконно приобретенных Чернышовым средств фигурирует в производстве.



Чернышов в суде / Скриншот 24 Канала

Как проходило заседание суда?

Оно длилось два дня – 17 и 18 ноября.

Прокурор рассказал о нескольких случаях, когда Чернышов получал деньги. В частности от Александра Цукермана.

Также обвинение отметило, что на "пленках НАБУ" Чернышова называли "Че Гевара" и говорили, что ему "красивые (купюры, – 24 Канал) жалко давать". А еще понятно, что Чернышова посвящали не во все детали дела.

Еще упоминали о том, что средства передавала в том числе жена Чернышова Светлана – на пленках она фигурирует как "Профессор". Светлана Чернышова встретилась с Александром Цукерманом в частном медицинском центре, который принадлежит Цукерману. Также фигуранты созванивались через WhatsApp, защищенный сквозным шифрованием, чтобы информацию нельзя было перехватить. Данные о некоторых звонках удаляли.

В целом Чернышов, по данным следствия, с 11 февраля по 9 мая 2025 года получил 55 миллионов гривен, что значительно превышает его доход. В августе Чернышов подал декларацию, которая не отразила его реальное имущественное положение, а при увольнении подал исправленную декларацию. То есть скрыл более миллиона.

По словам прокурора, Алексей Чернышов более 50 раз выезжал за границу, имеет сына там и значительное состояние, а потому может сбежать за пределы Украины. Поэтому просил держать бывшего чиновника под стражей.

Судя по отрывкам разговоров, зафиксированных на аудиозаписях, Чернышов и Цукерман могут быть причастны к другим преступным схемам.



Алексей Чернышов в зале суда, напротив – прокурор / Скриншот 24 Канала

Также Чернышова предлагал взять на поруки директор Научно-исследовательского института строительного производства Александр Савченко.

Адвокаты просили о временном доступе к телефону. Их позиция – обвинение основывается на записях разговоров, а конкретных фактов преступления нет.

Чернышов не признает вины

Он заявил, что не знаком с большинством фигурантов дела, "не видел и не знает их, не имеет их контактов, не общается и не планирует общаться".

Я лично не терплю любые коррупционные проявления, независимо от их уровня. Я понимаю, что ситуация с Энергоатомом – мощная информационная бомба. Я присоединяюсь ко всему осуждению общества, которое звучит по этой ситуации. Но, скажите мне, пожалуйста, какое отношение я имею к Энергоатому? Каким образом вообще Чернышов имеет отношение к этому делу? Как он сюда приобщен?

– высказался Чернышов.

Относительно "пленок Миндича" бывший чиновник сказал, что хочет "получить все диалоги, полностью, не вырванные из контекста". И не узнает себя на записях.

Вы знаете, кто такой Че Гевара? Я – Чернышов,

– сказал он.

Бывший чиновник утверждает, что посещал объект, который фигурирует в деле, потому что был приглашен на определенный "интеллектуальный клуб". И уверял, что не планирует бежать из Украины.

Интересно! В ОО "Центре противодействия коррупции" информируют: "Встречи сотрудников бэк-офиса Миндича с Чернышовым для конспирации называли интеллектуальным клубом. 11 февраля этого года Чернышов получил от фигурантов дела 227 тысяч долларов и 96 тысяч евро".

18 ноября Чернышов снова подчеркнул, что нигде не скрывается. Мол, если бы хотел, то давно бы уже сбежал.

Я живу в Украине и планирую свою жизнь и работу в этой стране,

– сказал он.

Также экс-чиновник в очередной раз сказал, что не причастен к Энергоатому. Он осудил проявления коррупции на любом уровне и сказал, что будет счастлив помочь расследованию.

В чем подозревают Алексея Чернышова?