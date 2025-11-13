Ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии LB.UA категорически отрицал проведение каких-либо следственных или процессуальных действий на территории университета, передает 24 Канал.

Как ректор КНУ высказался об обысках?

Официально подтверждаю: никаких обысков или следственных действий в университете не было. Это легко проверить. Учебное заведение не имеет никакого отношения к криминальным или политическим сюжетам, в которые его пытаются втянуть,

– подчеркнул Владимир Бугров.

Светлана Чернышева занимает должность профессора кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов в Учебно-научном институте филологии, имеет степень доктора филологических наук.

Ее мужу, бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву, недавно объявили новое подозрение в незаконном обогащении.

В то же время сама Светлана Чернышова, согласно официальной информации, пока не имеет статуса подозреваемой ни в одном уголовном производстве.

Напомним, по данным "Украинской правды", якобы именно в рабочем кабинете Чернышевой в Институте филологии могли скрывать документы, касающиеся строительства четырех элитных имений в поселке Козин под Киевом.

