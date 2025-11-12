Журналисты Bihus.Info выяснили, что Миндич паниковал из-за "строительства" элитных имений, которые связаны с экс-вице-премьером Алексеем Чернышевым в Козине под Киевом, пишет 24 Канал.

Смотрите также Эксперт по безопасности ответил, как скандал с Миндичем может повлиять на обеспечение ВСУ

Что и за сколько планировали строить фигуранты?

Согласно данным расследования, в части записей Миндич, по прозвищу "Карлсон", обсуждал "консервацию" строительства, на которое фигуранты ежемесячно тратили сотни тысяч долларов. Речь идет о комплексе элитных имений на 8 гектарах, которые связаны с Чернышовым. Он в этом деле фигурирует под псевдонимом "Че Гевара".

По данным следствия, деньги из "бэк-офисов" Миндича направлялись на строительство этих объектов. В записях "Шугермен" прямо отметил, что 500 тысяч долларов "дадут "Че Геваре" на строительство".



Запись пленки НАБУ / Скриншот



Запись пленки НАБУ / Скриншот

На записях слышно, как Тимур Миндич "Карлсон" переживает, что в деле всплывет Чернышов, который на тот момент уже имел подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Запись пленки НАБУ / Скриншот

Что известно об имениях Чернышова?