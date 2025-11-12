Журналисты Bihus.Info выяснили, что Миндич паниковал из-за "строительства" элитных имений, которые связаны с экс-вице-премьером Алексеем Чернышевым в Козине под Киевом, пишет 24 Канал.

Что и за сколько планировали строить фигуранты?

Согласно данным расследования, в части записей Миндич, по прозвищу "Карлсон", обсуждал "консервацию" строительства, на которое фигуранты ежемесячно тратили сотни тысяч долларов. Речь идет о комплексе элитных имений на 8 гектарах, которые связаны с Чернышовым. Он в этом деле фигурирует под псевдонимом "Че Гевара".

По данным следствия, деньги из "бэк-офисов" Миндича направлялись на строительство этих объектов. В записях "Шугермен" прямо отметил, что 500 тысяч долларов "дадут "Че Геваре" на строительство".


Запись пленки НАБУ / Скриншот


Запись пленки НАБУ / Скриншот

На записях слышно, как Тимур Миндич "Карлсон" переживает, что в деле всплывет Чернышов, который на тот момент уже имел подозрение в злоупотреблении служебным положением.

Запись пленки НАБУ / Скриншот

Что известно об имениях Чернышова?

  • Журналистам стало известно, что на берегу Козинки на почти 8 гектарах земли возводят имения. Известно, что Алексей Чернышов с 2018 года был совладельцем "Блум девелопмент".

  • Проект строительства имений стартовал именно после того, как Чернышов присоединился к компании. Через год, незадолго до того, которые он возглавил Киевскую ОГА, его долю переписали не жену. А в 2023 году она официально вышла из бизнеса.

  • Сейчас официальной владелицей "Блум девелопмент" является Лилия Лысенко – давняя партнерша семьи Чернышевых.

  • На участке в Козине уже построено четыре огромных особняка. Каждый из них, по документам, занимает примерно тысячу квадратных метров. Известно, что стоимость таких домов с ремонтом оценивают от 12,5 миллиона долларов.