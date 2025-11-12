Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Міндіч панікував через "будівництво" елітних маєтків, які пов'язані з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим в Козині під Києвом, пише 24 Канал.
Що та за скільки планували будувати фігуранти?
Згідно з даними розслідування, у частині записів Міндіч, на прізвисько "Карлсон", обговорював "консервацію" будівництва, на яке фігуранти щомісяця витрачали сотні тисяч доларів. Мовиться про комплекс елітних маєтків на 8 гектарах, які пов'язані із Чернишовим. Він у цій справі фігурує під псевдонімом "Че Гевара".
За даними слідства, гроші з "бек-офісів" Міндіча спрямовувались на будівництво цих об'єктів. У записах "Шугермен" прямо зазначив, що 500 тисяч доларів "дадуть "Че Геварі" на будівництво".
На записах чутно, як Тимур Міндіч "Карлсон" переживає, що у справі спливе Чернишов, який на той момент уже мав підозру у зловживанні службовим становищем.
Що відомо про маєтки Чернишова?
Журналістам стало відомо, що на березі Козинки на майже 8 гектарах землі зводять маєтки. Відомо, що Олексій Чернишов з 2018 року був співвласником "Блум девелопмент".
Проєкт будівництва маєтків стартував саме після того, як Чернишов приєднався до компанії. Через рік, незадовго до того, які він очолив Київську ОДА, його частку переписали не дружину. А у 2023 році вона офіційно вийшла з бізнесу.
Наразі офіційною власницею "Блум девелопмент" є Лілія Лисенко – давня партнерка родини Чернишових.
На ділянці в Козині вже збудовано чотири величезних маєтки. Кожен із них, за документами, займає приблизно тисячу квадратних метрів. Відомо, що вартість таких будинків з ремонтом оцінюють від 12,5 мільйона доларів.