Ректор КНУ Володимир Бугров в коментарі LB.UA категорично заперечив проведення будь-яких слідчих або процесуальних дій на території університету, передає 24 Канал.

Як ректор КНУ висловився про обшуки?

Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути,

– підкреслив Володимир Бугров.

Світлана Чернишова обіймає посаду професорки кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів у Навчально-науковому інституті філології, має ступінь докторки філологічних наук.

Її чоловікові, колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, нещодавно оголосили нову підозру в незаконному збагаченні.

Водночас сама Світлана Чернишова, згідно з офіційною інформацією, наразі не має статусу підозрюваної у жодному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, за даними "Української правди", нібито саме в робочому кабінеті Чернишової в Інституті філології могли приховувати документи, що стосуються будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом.

Подробиці причетності Чернишова до корупційного скандалу