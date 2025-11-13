Ректор КНУ Володимир Бугров в коментарі LB.UA категорично заперечив проведення будь-яких слідчих або процесуальних дій на території університету, передає 24 Канал.

До теми Перед обранням запобіжного заходу Чернишов приїхав у ГУР, – ЗМІ

Як ректор КНУ висловився про обшуки?

Офіційно підтверджую: жодних обшуків чи слідчих дій в університеті не було. Це легко перевірити. Навчальний заклад не має жодного стосунку до кримінальних чи політичних сюжетів, у які його намагаються втягнути,
– підкреслив Володимир Бугров.

Світлана Чернишова обіймає посаду професорки кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів у Навчально-науковому інституті філології, має ступінь докторки філологічних наук.

Її чоловікові, колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову, нещодавно оголосили нову підозру в незаконному збагаченні.

Водночас сама Світлана Чернишова, згідно з офіційною інформацією, наразі не має статусу підозрюваної у жодному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, за даними "Української правди", нібито саме в робочому кабінеті Чернишової в Інституті філології могли приховувати документи, що стосуються будівництва чотирьох елітних маєтків у селищі Козин під Києвом.

Подробиці причетності Чернишова до корупційного скандалу

  • За даними слідства, отриманими під час проведення спецоперації НАБУ "Мідас", чиновник отримав понад 1,2 мільйона доларів США та близько 100 тисяч євро готівкою через організоване злочинне угруповання.

  • Частину цих коштів, зокрема близько 500 тисяч доларів, було передано його дружині вже після того, як Чернишову повідомили про підозру у корупційних правопорушеннях.

  • Журналістське розслідування Bihus.Info встановило, що кошти, отримані через так звані "бек-офіси", спрямовувалися на фінансування будівництва розкішних маєтків у селищі Козин під Києвом, які належать родині Чернишових.

  • За інформацією розслідувачів, щомісяця на ці роботи витрачали сотні тисяч доларів. Серед основних фігурантів цієї схеми називають самого Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.