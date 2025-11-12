Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела, передає 24 Канал. Цікаво, що клопотання про обрання запобіжного заходу для фігуранта ще не надходили до суду.

Що відомо про візит Чернишова в ГУР?

За даними УП, ексвіцепрем'єр-міністр приїхав до будівлі Головного управління розвідки перед обранням йому запобіжного заходу. Однак подробиці візиту наразі невідомі.

Журналісти припустили, що це може бути пов'язано зі спробою втечі з країни, оскільки нібито саме ГУР займалося поверненням Чернишова до України під час попереднього скандалу в червні.

Співрозмовники УП у ВАКС повідомили, що клопотання про обрання запобіжного заходу для Чернишова ще не надходили до суду,

Чернишов приїхав у ГУР / Фото УП

У чому підозрюють ексвіцепрем'єр-міністра?