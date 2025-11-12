Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Интересно, что ходатайство об избрании меры пресечения для фигуранта еще не поступали в суд.

Что известно о визите Чернышова в ГУР?

По данным УП, экс-вице-премьер-министр приехал в здание Главного управления разведки перед избранием ему меры пресечения. Однако подробности визита пока неизвестны.

Журналисты предположили, что это может быть связано с попыткой побега из страны, поскольку якобы именно ГУР занималось возвращением Чернышова в Украину во время предыдущего скандала в июне.

Собеседники УП в ВАКС сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения для Чернышова еще не поступали в суд,

Чернышов приехал в ГУР / Фото УП

В чем подозревают экс-вице-премьер-министра?