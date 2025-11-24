Подписание плана будет зависеть от результатов переговоров, а вопрос американской поддержки Украины не связан с конкретной датой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Что говорят в США о дедлайне по мирному плану?

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США больше не настаивают на жестком соблюдении срока подписания мирного плана, который ранее был установлен на четверг, 27 ноября.

Он отметил, что хотя лично хотел бы завершения сделки в ближайшие дни, точная дата подписания – или среда, или четверг, или пятница, или даже понедельник на следующей неделе – не является критической. На первом месте для Вашингтона остается ситуация в Украине и безопасность граждан.

Стоит заметить, что президент США Дональд Трамп, представляя свой 28-пунктный план, заявил, что Владимиру Зеленскому рано или поздно "придется его одобрить". По данным СМИ, ранее американская сторона даже ставила под угрозу вопрос продолжения военной и разведывательной поддержки Украины в случае отказа от плана.

Опубликование плана вызвало быструю реакцию европейских лидеров. Канцелярия канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично пытались связаться с Трампом, чтобы представить европейскую позицию и объяснить потенциальные последствия плана для Украины.

По информации Bild, такие обращения произвели свой эффект: на вопрос журналистов, был ли ультиматум окончательным предложением, Трамп ответил, что это не так, и что поиск компромиссного решения продолжается.

Как пишет The Economist, срок для поддержки мирного плана, который ранее называли 27 ноября, может быть продлен еще на неделю. Рубио подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, и окончательное соглашение должно быть одобрено как Зеленским, так и Трампом, возможно, во время предстоящей встречи в Вашингтоне.

Сейчас все угрозы, связанные с потерей Украиной доступа к американской разведке и критически важных вооружений, отсутствуют.

Что стоит знать о мирном плане Трампа?