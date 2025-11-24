Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТАСС, российское пропагандистское СМИ.

Что говорят в Москве о мирном плане?

Как пояснил пресс-секретарь Путина, Кремль внимательно отслеживает сообщения СМИ, "которые обильно шли в последние несколько дней, в том числе из Женевы". Но заявил, что Москва не получала план – по крайней мере официально.

Мы читали заявления по итогам дискуссии, которая состоялась в Женеве. В тот текст мирного плана, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки. (...) Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали,

– сказал Песков.

Он подчеркнул: на этой неделе нет в планах переговоров с делегацией США по Украине.

В дальнейшем его заявления были достаточно размыты. Мол, некорректно обсуждать утечку в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, а ее пока нет.

Песков также не имеет информации о возможном визите Зеленского в Вашингтон на День благодарения и не знает, что именно там будет обсуждаться.

Таким образом, в Москве якобы не получали никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве. И не знают, какой текст плана был выработан во время этих контактов. Обсуждать мирный план с помощью СМИ Кремль не хочет.

Традиционно представитель Путина рассказал, что будет делать его хозяин 24 ноября. Так, Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор, а еще диктатор примет в Кремле главу Мурманской области.

То есть пока нет планов каким-то образом общаться с представителями США. Несмотря на это, Россия якобы остается открытой для контактов и переговоров с США.

Несколько дней назад, 22 ноября, Песков говорил, что предстоит определить уровень контактов России и США по плану "украинского урегулирования" и необходимость разговора Путина и Трампа. А Путин 21 ноября сказал, что предметно мирный план США с российской стороной не обсуждали.

Какие изменения могли быть в мирном плане?

Украина и ЕС настаивали на корректировке 28 пунктов, которые выглядят как капитуляция Украины. Прежде всего речь идет о том, что количество ВСУ не должны ограничивать. Украина должна иметь возможность защитить себя в случае новой вооруженной агрессии.

Зеленский и Умеров заявили, что план уже несколько изменили, он учитывает критически важные для Киева моменты. А СМИ пишут, что США предлагают определенные гарантии безопасности Украине.