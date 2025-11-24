Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о согласовании мирного плана от США?

По словам президента, Украина находится "в критическом моменте", некоторые политики пытаются оказывать давление. Однако Киев сотрудничает с партнерами, чтобы описанные компромиссы не ослабляли, а наоборот усиливали Украину.

Мы и в дальнейшем будем объяснять, насколько опасно делать вид, что на агрессию можно не обращать внимания, будто все вроде бы "побеждено" само собой,

– отметил президент.

Зеленский обратился к иностранным парламентам с призывом поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Он также отметил, что страна-агрессор должна отвечать за совершенные в Украине преступления.

Что будет, если Украина не поддержит мирный план Трампа?

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что США давят на Владимира Зеленского и могут принять решение против Украины, если он не согласится на мирный план Дональда Трампа. Например, Вашингтон в один момент может прекратить поставки оружия Украине. Но республиканские конгрессмены и другие деятели в США и Европе, вероятно, не поддерживают такое решение.

Что известно о мирном плане Трампа?