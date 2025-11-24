Так считают аналитики Института изучения войны, передает 24 Канал.

Что пишет ISW об отношении России к плану Трампа?

Один из прокремлевских милблогеров заявлял, что мирный план может лишить Россию возможности захватить больше территорий в Украине. А другой говорил, что военные цели России не ограничиваются Донецкой и Луганской областями, а охватывают и Запорожскую и Херсонскую.

Милблогер намекнул, что Россия готова продолжать войну, чтобы требовать демилитаризованной зоны, которая простирается до Польши, имея в виду, что Россия сохраняет свои максималистские территориальные цели в Украине,

– пишет ISW.

Другие, связанные с Кремлем, милблогеры повторяли, что Россия согласится только на мирный план, который охватывает все ее требования.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 22 ноября заявил, что Кремль не может отступить от требований, озвученных в августе на саммите на Аляске. По его словам, страна-террористка будет продолжать устранять "коренные причины" войны: расширение НАТО, размещение вооружений на востоке Европы и "дискриминацию русского языка, русского народа и русской православной церкви в Украине".

Поэтому в Институте изучения войны считают, что Россия вряд ли примет любой предложенный мирный план, который не предусматривает капитуляции Украины.

Последнее заявление России относительно мирного плана