Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.
Как Европа реагирует на переговорный процесс относительно войны в Украине?
Анонимный европейский чиновник отметил, что в кругах ЕС опасаются, что президент Дональд Трамп, находясь в раздражении, может резко прекратить помощь Киеву.
Это сценарий, к которому мы, безусловно, готовимся,
– добавил он.
На фоне этих рисков европейские дипломаты планируют серию консультаций между чиновниками Франции, Германии и Великобритании. К переговорам также могут присоединиться лидеры Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Мы пытаемся наработать предложения, которые можно будет представить как альтернативный вариант,
– подчеркнул чиновник.
Он также отметил необходимость выработать общую позицию ЕС в случае резкого изменения политики США.
На каком этапе мирные переговоры?
Первоначальный вариант мирного плана Трампа ставил ультимативные условия для Украины и предусматривал значительные уступки со стороны Киева. Европейские лидеры поддержали Зеленского и активно работали над "корректировкой" документа.
Так, итоговый план после встреч в Женеве 23 ноября значительно сократили: вместо 28 положений осталось 19, а наиболее спорные темы – о численности украинской армии и механизмах обмена пленными – решили оставить на отдельную встречу лидеров стран.
Также после волны критики со стороны Европейского Союза из предложенного США мирного плана по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов.
В Европейской комиссии заявили, что переговоры продвигаются "конструктивно", однако подчеркнули, что впереди еще много работы. В то же время Брюссель отмечает, что именно ЕС должен играть ключевую роль в формировании устойчивого мира для Украины и активно изучает возможность предоставления Киеву специального репарационного займа.
Украинская делегация также изменила тон коммуникации, пытаясь избежать недоразумений, возникавших ранее, и активно демонстрировала благодарность президенту Трампу за его вовлеченность.
Со своей стороны США отсрочили свой первоначальный дедлайн предоставления ответа относительно мирного плана ко Дню благодарения.