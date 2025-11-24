Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Как Европа реагирует на переговорный процесс относительно войны в Украине?

Анонимный европейский чиновник отметил, что в кругах ЕС опасаются, что президент Дональд Трамп, находясь в раздражении, может резко прекратить помощь Киеву.

Это сценарий, к которому мы, безусловно, готовимся,

– добавил он.

На фоне этих рисков европейские дипломаты планируют серию консультаций между чиновниками Франции, Германии и Великобритании. К переговорам также могут присоединиться лидеры Польши и Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Мы пытаемся наработать предложения, которые можно будет представить как альтернативный вариант,

– подчеркнул чиновник.

Он также отметил необходимость выработать общую позицию ЕС в случае резкого изменения политики США.

На каком этапе мирные переговоры?