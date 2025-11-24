Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Financial Times.

Актуально Колосальний тиск: що стрімко послаблює Росію і чи можна закінчити війну до 2027 року

Як Європа реагує на переговорний процес стосовно війни в Україні?

Анонімний європейський чиновник зазначив, що в колах ЄС побоюються, що президент Дональд Трамп, перебуваючи у роздратуванні, може різко припинити допомогу Києву.

Це сценарій, до якого ми, безумовно, готуємося,

– додав він.

На тлі цих ризиків європейські дипломати планують серію консультацій між урядовцями Франції, Німеччини та Великої Британії. До переговорів також можуть приєднатися лідери Польщі та Фінляндії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Ми намагаємося напрацювати пропозиції, які можна буде представити як альтернативний варіант,

– підкреслив чиновник.

Він також наголосив на необхідності виробити спільну позицію ЄС у разі різкої зміни політики США.

На якому етапі мирні перемовини?