Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Financial Times.
Актуально Колосальний тиск: що стрімко послаблює Росію і чи можна закінчити війну до 2027 року
Як Європа реагує на переговорний процес стосовно війни в Україні?
Анонімний європейський чиновник зазначив, що в колах ЄС побоюються, що президент Дональд Трамп, перебуваючи у роздратуванні, може різко припинити допомогу Києву.
Це сценарій, до якого ми, безумовно, готуємося,
– додав він.
На тлі цих ризиків європейські дипломати планують серію консультацій між урядовцями Франції, Німеччини та Великої Британії. До переговорів також можуть приєднатися лідери Польщі та Фінляндії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Ми намагаємося напрацювати пропозиції, які можна буде представити як альтернативний варіант,
– підкреслив чиновник.
Він також наголосив на необхідності виробити спільну позицію ЄС у разі різкої зміни політики США.
На якому етапі мирні перемовини?
Первинний варіант мирного плану Трампа ставив ультимативні умови для України й передбачав значні поступки з боку Києва. Європейські лідери підтримали Зеленського й активно працювали над "коригуванням" документу.
Так, підсумковий план після зустрічей у Женеві 23 листопада значно скоротили: замість 28 положень залишилося 19, а найбільш суперечливі теми – про чисельність української армії та механізми обміну полоненими – вирішили залишити на окрему зустріч лідерів країн.
Також після хвилі критики з боку Європейського Союзу зі запропонованого США мирного плану щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів.
У Європейській комісії заявили, що перемовини просуваються "конструктивно", однак підкреслили, що попереду ще багато роботи. Водночас Брюссель наголошує, що саме ЄС має відігравати ключову роль у формуванні стійкого миру для України та активно вивчає можливість надання Києву спеціальної репараційної позики.
Українська делегація також змінила тон комунікації, намагаючись уникнути непорозумінь, що виникали раніше, й активно демонструвала вдячність президентові Трампу за його залученість.
Зі свого боку США відтермінували свій первинний дедлайн надання відповіді стосовно мирного плану до Дня подяки.