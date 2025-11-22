Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян, зауваживши, що Вашингтон вирішив зараз дотиснути Україну. Все це відбувається на тлі корупційного скандалу.

Які вигоди має Путін у новому "мирному плані"?

Політолог припустив, що для нього мирний план – це Росія, яка вирішила не втратити те, що США хоче скористатись слабкістю та вразливістю. України на тлі корупційного скандалу. Раніше Кремль висилав Кирила Дмітрієва до США, щоб той дав хоч щоб Стіву Віткоффу, з чим він міг би піти до Трампа.

Дмітрієв фактично хотів скористатись можливістю і домовитись "про щось", бо, буцімто, якщо він приїде в Росію до Володимира Путіна без нічого, тоді "все" – лінія переговорів "накриється".

Явно, що вдалось. Росія тягне час і перекидає м'яча на сторону України та партнерів. Буцімто, Росія конструктивна, а Україну ще "треба дотиснути". За подібну історію Трамп брався ще коли був кандидатом на посаду. Тому це просто новий виток з неприйнятними пропозиціями,

– наголосив він.

За словами Саакяна, цей "мирний план" є фактично планом США та Росії. Водночас Вашингтон робить обережний крок та повідомляє, що ці пункти – не фінальний варіант. Саме тому Україна має повне право висунути свій варіант мирного плану, з яким їй допомагала Європа, і шукати "золоту середину".

Це американо-російські забаганки, вони використали момент. Американська влада вирішила, що через корупційний скандал Україна може бути вразливою не лише у внутрішній, а й у зовнішній політиці,

– пояснив політолог.

Цікаво! Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що будь-який мирний план має бути прийнятним як для Росії, так і для України. За його словами, треба збільшити шанси на те, що війна не почнеться знову.

Він додав, що Трамп приймає суспільство як об'єкт, він не говорить про Україну та Росію, а весь час каже про непоступливого Зеленського та Путіна, з яким йому легко говорити. Саме через це президент США не врахував, що "вдома" українці можуть критикувати свою владу, але не будуть терпіти намагання диктувати українській владі, що їй робити.

