Військова допомога надійде від Швеції. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Коли Україна зможе отримати шведські винищувачі та ракети?

Україна найближчими місяцями очікує посилення своїх Повітряних сил за рахунок нових винищувачів Gripen. За попередніми даними, перша партія літаків має надійти протягом приблизно 10 місяців разом із сучасними ракетами "повітря-повітря" великої дальності Meteor.

Це озброєння може суттєво змінити баланс у повітрі, зокрема у протидії російським літакам, які застосовують керовані авіабомби (КАБи). Наразі саме КАБи залишаються одним із найбільших викликів для Сил оборони України. Російська тактична авіація, зокрема винищувачі Су-34 та Су-35, скидає авіабомби, перебуваючи поза зоною ураження української ППО та авіації, що ускладнює їхнє знищення.

Очікується, що ситуацію може змінити поява ракет Meteor, які оснащені прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Варто зазначити, що Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря – повітря", яку виробляє європейський оборонний концерн MBDA. Вона призначена для ураження повітряних цілей на значних дистанціях і належить до найсучасніших зразків свого класу.

Ракета має дальність ураження понад 100 кілометрів, а максимальний показник може сягати близько 200 кілометрів. Її швидкість становить приблизно 4,6 тисячі кілометрів на годину, що дозволяє ефективно перехоплювати швидкі повітряні цілі.

Meteor оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Завдяки цьому вона зберігає високу швидкість протягом усього польоту та демонструє ефективність при ураженні цілей на великій відстані.

Нагадаємо, 28 травня 2026 року під час підписання декларації щодо розширення оборонної співпраці зі Швецією Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає винищувачі Gripen у комплекті з певним озброєнням, зокрема далекобійними ракетами Meteor.

Зазначимо, що військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що таке партнерство буде мати негативні наслідки для Кремля. Посилення української протиповітряної оборони допоможе підвищити відсоток успішного збиття ворожих цілей у небі над Україною.