10 мая Андрис Спрудс заявил, что уходит с должности, чтобы "защитить латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию". Об этом пишет LSM.

Почему Спрудс ушел в отставку?

Министр отметил, что в последние недели страна пережила серьезные инциденты с дронами, которые не должны угрожать безопасности граждан.

В то же время он подчеркнул, что оборонное ведомство уже сделало значительный вклад в защиту воздушного пространства и продолжает усиливать безопасность страны.

Министр не считает свою работу неудачной, ведь, по его убеждению, обороноспособность Латвии остается на высоком уровне, а армия вместе с союзниками полностью готова к защите государства.

Спрудс продолжит работу в Сейме Латвии в статусе депутата.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Спрудс потерял ее доверие, и инициировала его отставку. Чиновник, в свою очередь, заявил, что не был должным образом проинформирован об этом решении и обвинил премьера в политических играх.

Инцидент с дронами, произошедший на этой неделе, четко показал, что руководство минобороны не смогло выполнить обещание гарантировать безопасное небо над нашей страной. Общество доверило оборонной сфере самое большое в своей истории финансирование – почти 5 % ВВП. Это огромная ответственность, которая требует конкретных результатов. Безопасность нашего государства и людей стоит выше политики,

– написала политик.

Силиня предложила кандидатуру полковника Райвиса Мелниса на должность министра обороны, и тот согласился. Премьер уточнила, что Латвии понадобится опыт Мелниса в Украине.

Что известно об инциденте с дронами в Латвии?

В ночь на 7 мая беспилотники из Россиипересекли воздушное пространство Латвии. Один упал в Резекни на нефтебазе, второй позже обнаружили в том же районе.

Спрудс отметил, что есть предварительное предположение, будто это могли быть украинские дроны, запущены по России. Министр добавил, что это лишь гипотеза, и нужно провести проверку.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в случае подтверждения версии о том, что это могли быть украинские беспилотники, которые были сбиты с курса или отклонены российскими средствами радиоэлектронной борьбы, Украина выразит официальные извинения Латвии.

Также Сибига сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского прорабатывается вариант направления украинских экспертов в страны-партнеры. Цель – усиление защиты воздушного пространства и помощь в предотвращении подобных инцидентов в будущем.

Эксперты объясняют, что Россия использует так называемую "тактику салями" – постепенное наращивание провокаций. Политолог Тарас Загородний отмечает, что Россия таким образом проверяет реакцию НАТО на атаки вблизи стран Балтии.

В то же время военный обозреватель Василий Пехньо считает, что ситуация с дронами, которые могли упасть в Латвии, пока не имеет однозначного объяснения.

Среди версий – как российские провокации, так и возможное влияние радиоэлектронной борьбы, из-за которого украинские беспилотники могли изменить курс.

Эксперты соглашаются, что такие инциденты демонстрируют, что страны НАТО сталкиваются с новым типом гибридных угроз и пока не всегда демонстрируют достаточно быструю реакцию на них.