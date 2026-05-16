Предприниматель, эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Виллокс заметил 24 Каналу, что Запад не хочет эскалации. Поэтому европейские страны могут вводить санкции против России, но не заявлять об этом публично.

Как на самом деле реагирует Европа?

Как заметил Оливье Виллокс, в Европе уверены, что лучший способ ответить России – это громко заявить о том, насколько это плохо и неприемлемо, а также ввести новый пакет санкций. Таким образом за каждый дрон, который пересекает границу, россияне будут платить несколько миллиардов евро в год.

Мы не хотим военной эскалации из-за дрона без взрывчатки, который пролетел на расстояние 20 или 150 метров. Мы не начнем из-за этого ядерную войну. Поэтому каждый раз вводим санкции, но мы не будем говорить об этом вслух. Потому что Европа не работает, как США. Нам не нужны ежедневные заявления Урсулы фон дер Ляйен о том, какие плохие Россия или Китай. Мы понимаем, что так не работает, особенно с Кремлем,

– пояснил эксперт по вопросам евроинтеграции.

По его словам, ЕС больше волнуют гибридные атаки. В частности, кибератаки и все, что с ними связано. Это происходит ежедневно и вредит европейской экономике, особенно в сфере медицинских услуг. В то же время государства и общество должны согласиться на решение о применении 5 статьи НАТО.

"Если Россия отправляет один дрон в Литву, мы не отправим 5 дронов, чтобы показать, что можем сделать то же самое. Мы не будем эскалировать, потому что нам нужно сохранять общественное мнение на нашей стороне", – подчеркнул соучредитель инициативы Get Ready for Europe.

Интересно, что после инцидента с дронами, которые пересекли воздушное пространство Латвии ночью 7 мая, министр обороны страны Андрис Спрудс заявил, что уходит в отставку. Новым главой Минобороны станет Райвис Мелнис. Уже 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку. По ее словам, последней каплей стала ситуация с беспилотниками в Латгалии, которая подорвала доверие к тогдашнему министру обороны.

Российские дроны залетают в страны НАТО: что известно?

3 мая объявляли тревогу для нескольких регионов Латвии и Эстонии о возможной угрозе дронов. Жителей предупреждали о военных действиях России против Украины и риском попадания БПЛА в воздушное пространство этих стран.

В Латвии 7 мая разбились 2 дрона, которые летели со стороны России. Они упали на территории страны. В частности, сообщали о падении БПЛА вблизи нефтехранилища в городе Резекне, которое расположено примерно в 40 километрах от границы с Россией. На территории хранилища повреждены четыре пустые нефтяные резервуары.

Утром 9 мая в Польше получили сообщение, что возле границы с Россией упал дрон с надписями на русском языке. Беспилотник обнаружили в населенном пункте Осека, что в 20 километрах от границы с Калининградской областью. Известно, что в страну залетел военный, но не боевой БПЛА, предназначенный для наблюдения.