Война против Украины, которую начала Россия в 2022 году, постепенно превращается в фактор глубоких внутренних изменений в самой стране. Об этом пишет The Telegraph.

Какое влияние на Путина имеет затяжной конфликт против Украины?

Президент России Владимир Путин, который ранее укрепил политическую стабильность после 1990-х годов, сейчас сталкивается с последствиями затяжного конфликта, длящегося уже несколько лет. По оценкам аналитиков, первоначальные расчеты Кремля относительно быстрой военной кампании не оправдались, а боевые действия приобрели длительный характер. Это привело к росту нагрузки на экономику, которая все больше зависит от военных нужд, и к усилению социального давления из-за инфляции и снижения уровня жизни.

Возникают сложности и с комплектованием армии. Высокие потери и нехватка личного состава заставили российские власти расширять подходы к мобилизации, что вызывает недовольство в обществе. В 2022 году частичная мобилизация уже вызвала волну протестных настроений, и новые решения также могут иметь политические последствия.

Важным элементом внутренней политики остается контроль над информационным пространством. Кремль продолжает ограничивать независимые каналы коммуникации и усиливает регулирование социальных сетей, продвигая государственные платформы, которые находятся под полным контролем силовых структур.

Несмотря на все трудности, Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта энергоресурсов, в частности благодаря сотрудничеству с отдельными странами Азии. Это позволяет частично компенсировать расходы на войну, однако не снимает общего экономического давления.

Важными аспектом остается политическая ситуация. В стране сохраняется жесткий контроль над оппозицией и общественным сектором, а критики власти сталкиваются с преследованиями или вынуждены покидать страну. На этом фоне эксперты сравнивают нынешнюю ситуацию с историческими периодами, когда военные поражения или затяжные конфликты становились переломными для российских властей.

Аналитики издания считают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от продолжительности войны и внутренней устойчивости российской политической системы, которая сейчас проходит один из самых сложных периодов за последние десятилетия.

Напомним, что политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил,, что в России усиливается внутренний раскол. По его словам, в российских элитах уже могут искать вариант, который позволит перейти к новому этапу борьбы за власть.