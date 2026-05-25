Во время атаки вражеские снаряды повредили ряд правительственных зданий и культурных объектов в центре украинской столицы. Аналитики Института изучения войны обратили внимание на то, что Россия ранее угрожала массированно ударить по "центрам принятия решений" в Киеве, но если тот атакует парад в Москве на 9 мая.

Смотрите также Российская ракета могла насквозь пробить подземную парковку одного из ЖК в Киеве

Зачем Путин ударил по Киеву 24 мая?

Впрочем, тогда при вмешательстве президента США Дональда Трампа Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии на 9 – 11 мая. Владимир Зеленский издал официальный приказ, в котором позволил россиянам провести свой парад. И он таки состоялся, правда довольно куцый.

Перед 9 мая оккупанты также угрожали ударить по Украине "Орешником", если та решится сорвать парад в Москве. Таким образом Кремль, вероятно, пытался скрыть собственную слабость и неспособность надежно защитить свой тыл от украинских ударов.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В конце концов, оккупанты таки ударили "Орешником" по Белой Церкви во время массированной атаки 24 мая.

ISW объясняет, что массированный удар по Киеву, вероятно, был попыткой Владимира Путина "отмыть" унижение, связанное с парадом ко Дню победы. Диктатор хотел продемонстрировать силу после события, которое беспощадно критиковали Z-блогеры и жители страны-агрессора.

Атака на Киев также показала, что Путин не придерживается никаких договоренностей, если они не выгодны ему.

Вместо восторга Путин снова получил много критики

Впрочем, крупнейшая атака на Киев не произвела особого впечатления на Z-блогеров, как того, наверняка, ожидал диктатор. Так называемые российские военкоры резко раскритиковали удары 24 мая, назвав их дорогими и одновременно не имеющими военной пользы.

Возмутились россияне и из-за удара "Орешником" по гаражам в Белой Церкви. Они восприняли эту атаку как бесполезную трату денег ради красивой картинки.

Z-блогеры подчеркнули, что растрачивание дорогостоящих ракет происходит на фоне неудач оккупантов на фронте. Один из них заявил, что российское военное командование ошибается, когда отдает предпочтение дорогим ударам, вместо того чтобы обеспечить фронт достаточным количеством FPV-дронов, в которых Украина имеет преимущество.

Другой блогер утверждал, что украинские силы успешно поражают российские логистические объекты на оккупированных территориях, и что российские удары по Киеву не смогут остановить эти атаки.

Российское военное руководство, вероятно, нанесло удары по Киеву, пытаясь напрасно отвлечь внимание от своих неудач на фронте и продемонстрировать силу как внутренней, так и международной аудитории,

– пришли к выводу аналитики Института изучения войны.

Как в России объяснили массированную атаку на Киев?

Заметим, накануне массированного удара по Киеву в Кремле уже готовили информационное основание для него.

22 мая Генштаб ВСУ атаковал один из штабов подразделения "Рубикон" в Старобельске. Впрочем, Путин заявил, что это было общежитие колледжа, и там погибли подростки. Он назвал это "терактом" и заявил, что "ограничиться заявлениями невозможно". А после приказал минобороны России подготовить "ответ".