В сети распространяют кадры полностью разбитой подземной парковки ЖК "TRIIINITY", что на Печерске.
Что известно о попадании в подземный паркинг в Киеве?
Предварительно, в результате атаки выгорело большое количество автомобилей.
Что осталось от парковки после атаки: смотрите видео
Очевидцы, которые снимали последствия удара по парковке, предположили, что ее насквозь пробила ракета.
Российская ракета могла пробить парковку насквозь: смотрите видео
Журналист Андрей Цаплиенко заметил, что паркинги все равно остаются наиболее защищенным местом в домах. Ни одна крылатая ракета или дрон не могут пробить такое укрытие, только баллистика.
"Паркинг в монолитно-каркасной новостройке гораздо лучше, чем школьный подвал", – добавил журналист.
Как выглядит подземная парковка ЖК после прилета: смотрите видео
Заметим, что ночью глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что в Шевченковском районе произошло попадание в бизнес центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди.
Мэр города Виталий Кличко рассказывал, что в том же районе произошло попадание возле двух школ: в укрытии первой есть люди – предварительно, вход туда засыпало; в другой занялся пожар на 2 этаже.
Справка: Всего в Шевченковском районе Киева из-за атаки России повреждены 11 учебных заведений. Об этом сообщил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович.
Пока киевляне прятались в укрытиях, 29-летний мужчина проникал в помещение, где взрывной волной выбило двери и окна, и похищал вещи. Полиция задержала его при попытке очередной кражи в Подольском районе. Известно, что мужчина уже находился в розыске за имущественное преступление в другой области. Ему грозит до 8 лет заключения.