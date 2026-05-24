В сети распространяют кадры полностью разбитой подземной парковки ЖК "TRIIINITY", что на Печерске.

Что известно о попадании в подземный паркинг в Киеве?

Предварительно, в результате атаки выгорело большое количество автомобилей.

Что осталось от парковки после атаки

Очевидцы, которые снимали последствия удара по парковке, предположили, что ее насквозь пробила ракета.

Российская ракета могла пробить парковку насквозь

Журналист Андрей Цаплиенко заметил, что паркинги все равно остаются наиболее защищенным местом в домах. Ни одна крылатая ракета или дрон не могут пробить такое укрытие, только баллистика.

"Паркинг в монолитно-каркасной новостройке гораздо лучше, чем школьный подвал", – добавил журналист.

Как выглядит подземная парковка ЖК после прилета

Заметим, что ночью глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что в Шевченковском районе произошло попадание в бизнес центр. Предварительно, в укрытии заблокированы люди.

Мэр города Виталий Кличко рассказывал, что в том же районе произошло попадание возле двух школ: в укрытии первой есть люди – предварительно, вход туда засыпало; в другой занялся пожар на 2 этаже.

Справка: Всего в Шевченковском районе Киева из-за атаки России повреждены 11 учебных заведений. Об этом сообщил председатель Шевченковской РГА Александр Сазанович.