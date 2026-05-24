Видео движения ракет и прилета по музею Чернобыля случайно снял глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Что известно об ударе России по Нацмузею "Чернобыль"?

По словам Емельяненко, в 03:50 по Киеву ударили две ракеты с разницей до 1 минуты. Обе пролетели над Софией Киевской и направились на Подол.

"По направлению я увидел, что Музей Чернобыль находится на их траектории. Но надеялся на лучшее", – поделился пережитым мужчина.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что вражеские ракеты таки попали в музей. Вспыхнула крыша здания и снесло часть задней стенки третьего зала.

Когда Емельяненко прибыл на место происшествия, пожарные уже работали, заливая пламя водой. В частности, они тушили новую экспозицию, открывшуюся ровно месяц назад.

Тогда мужчина позвонил директору музея Виталине Мартыновской сообщить о том, что произошло.

Музея нет, магазина Чернобыль нет. Нашу историю бьют не просто так. Что дальше делать пока не понятно. Но главное, что все живы, поэтому как-то будет,

– подытожил Емельяненко.

По словам президента Зеленского, около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены.

В КГВА отметили, что Россия впервые за время войны системно ударила по исторической архитектуре и памятникам столицы. Среди пораженных зданий: