Об этом рассказал руководитель КМВА Тимур Ткаченко.

Чем отличалась массированная атака на Киев 24 мая?

По его словам, враг впервые прибегнул к системным ударам по исторической архитектуре и памятникам города. Среди них – здание МИД, Музей Чернобыля, Художественный музей, МЦКИ, Кабмин и десятки других сооружений.

Наибольшие повреждения за все годы войны получил Подол – историческая жемчужина Киева. В очередной раз оккупанты били возле метро "Лукьяновская" и прилегающих улицах.

Также российские удары пришлись на жилые дома, школы и амбулатории.

Сегодня 86 киевлян пострадали, в том числе 3 ребенка. Двое погибших. Мы должны четко сказать, что россияне стремились к большему. И многим удалось уберечься именно благодаря пребыванию в укрытиях,

– подчеркнул Ткаченко.

Он отметил, что в течение дня на почти 50-ти локациях работают тысячи спасателей, работников городских, районных служб и волонтеров.

Последствия атаки на Киев / Фото из телеграмма Ткаченко

Почти половина экспонатов музея Чернобыля потеряна

Владимир Зеленский сообщил, что около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно потеряны.

По его словам, спасатели и работники музея сразу после удара приступили к эвакуации экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, установленный на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия запустила 90 ракет и 600 дронов. Большинство из них ударило по Киеву. По данным воздушных сил, враг синхронизировал запуски ракет, чтобы они одновременно залетали в Украину и перегружали ПВО.