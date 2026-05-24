Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом, разбирался, какую цель мог преследовать враг, нанеся такие мощные удары. Также он оценил работу украинских систем ПРО и ПВО.

Россия использовала свои запасы ракет для атаки 24 мая

Криволап отметил, что его больше всего удивило то, что россияне решили использовать остатки того, что у них есть разм с "Орешником".

"Не понятно, или россияне хотели попасть по Белой Церкви, или просто промазали и попали туда, куда смогли. Потому что гаражи – это не тот "центр принятия решений", попадание по которому "Орешником" может изменить что-то в этой войне", – объяснил авиаэксперт.

Обратите внимание! Россияне около 1:30 24 мая запустили ракету "Орешник" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России. Как сообщил начальник КОВА Николай Калашник, ракета попала в гаражный кооператив и в здание предприятия. На объектах были зафиксированы повреждения. Российские военкоры были удивлены таким применением "Орешника" и считают его запуски попыткой "создать эффектную пропагандистскую картинку для внутренней аудитории". Напомним, что предыдущие разы "Орешник" применялся в ноябре 2024 года. Тогда он нанес удар в Днепре. А также в январе 2026-го, когда ракета прилетела на Львовщину.

Он также обратил внимание на то, что после атаки с привлечением такого количества баллистического оружия, должна быть совсем другая картина разрушений. Даже несмотря на то, что в результате обстрела, в частности в Киеве, очень масштабные убытки.

У этой атаки могла быть логика, если бы в действиях врага была определенная последовательность. Когда произошло попадание возле метро "Лукьяновская", то понятно, что россияне пытались попасть по заводу "Артем". Но другие удары не укладываются в логику,

– подчеркнул он.

В результате атаки, например, были повреждены окна в здании Министерства иностранных дел.

В то же время уровень сбития воздушных средств во время обстрела ночью 24 мая был довольно высокий – более 80%, и это, по его мнению, для обычной системы ПВО очень хорошо.

Однако следует признать, что у Украины очень мало систем, которые способны перехватывать баллистику. На этот раз было перехвачено только 30% баллистических ракет.

"Но то, что Украина имеет довольно мощную систему РЭБ "Лима", является доказанным фактом. Она может отклонять "Кинжалы" и, вероятно, "Искандеры", потому что эти две ракеты – идентичны, но они имеют разное базирование, однако системы наведения у них одинаковые", – отметил Константин Криволап.

Стоит знать. Украинская РЭБ "Лима" способна нарушать траекторию движения российских аэробаллистических ракет "Кинжал". Также система может влиять на российские авиационные бомбы с УМПК для уменьшения точности их ударов.

У россиян, по словам авиаэксперта, уже истерика, и они пытаются использовать последние шансы. Однако украинцев уже невозможно напугать, поэтому смысла оказывать на Украину психологическое давление нет. Также у россиян есть проблемы на фронте, и еще Владимир Путин мог использовать эту атаку для того, чтобы показать Дональду Трампу и Си Цзиньпину, что мир следует делить не на двух, а на трех – еще и на Россию. Других серьезных причин для того, чтобы Россия использовала все свои запасы вооружения, Криволап не видит.

Какие последствия массированной атаки?

Ночью 24 мая Россия запустила по Украине 1 баллистическую ракету средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 54 крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К"/"Калибр" и 600 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль", дроны-имитаторы типа "Пародия".

Украинская ПВО, по предварительным данным, подавила 604 цели, в том числе 55 ракет и 549 дронов. Также 19 российских ракет, вероятно, не достигли целей.

В то же время произошло попадание 16 ракет и 51 ударного беспилотника на 54 локациях. Кроме того, произошло падение обломков дронов на 23 локациях.

24 мая один из самых массированных ударов за два года подвергся Киев. Враг пытался попасть почти по всем районам столицы. В частности, наибольшие разрушения зафиксированы в Шевченковском районе, где из-за падения обломков ракеты повреждены два жилых дома и офисный центр. Также возникли возгорания на территории двух школ.

Также возле метро "Лукьяновская" полностью сгорел ТЦ "Квадрат" и рынок. Станция пока закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждений. Так же временно будет закрыта на вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни станция "Крещатик".

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по предварительным данным по состоянию на 17:02 в результате атаки в столице два человека погибли. Также 81 человек пострадал, среди них – трое детей. В городских медицинских учреждениях находится 31 человек, в частности, двое детей.