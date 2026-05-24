Про це розповів керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Дивіться також "Заходьте в укриття, балістика летить": патрульні показали перші хвилини після ударів по Києву

Чим вирізнялася масована атака на Київ 24 травня?

За його словами, ворог уперше вдався до системих ударів по історичній архітектурі та пам'ятках міста. Серед них – будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін та десятки інших споруд.

Найбільших ушкоджень за всі роки війни зазнав Поділ – історична перлина Києва. Вкотре окупанти били біля метро "Лук'янівська" та прилеглих вулицях.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також російські удари припали на житлові будинки, школи та амбулаторії.

Сьогодні 86 киян постраждали, у тому числі 3 дитини. Двоє загиблих. Ми маємо чітко сказати, що росіяни прагнули більшого. І багатьом вдалося вберегтися саме завдяки перебуванню в укриттях,

– наголосив Ткаченко.

Він зауважив, що упродовж дня на майже 50-ти локаціях працюють тисячі рятувальників, працівників міських, районних служб та волонтерів.

Наслідки атаки на Київ / Фото з телеграму Ткаченка

Майже половина експонатів музею Чорнобиля втрачена

Володимир Зеленський повідомив, що близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені.

За його словами, рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.

Окупанти знищили музей Чорнобиля: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня Росія запустила 90 ракет і 600 дронів. Більшість з них вдарила по Києву. За даними Повітряних сил, ворог синхронізував запуски ракет, аби вони одночасно залітали в Україну і перевантажували ППО.