Російська еліта усе більше розчаровується як у війні проти України, так і в ситуації всередині Росії. Про це пишуть журналісти Пйотр Зауер та Шон Вокер у статті для The Guardian. Вони посилаються на кількох людей з оточення Путіна, джерела у російському бізнес-світі та представників західних спецслужб.

Чому у Росії змінюються настрої щодо війни в Україні?

Один із впливових бізнесменів заявив, що серед еліт цього року "відчутно змінився настрій", а розчарування Путіним стало "дуже глибоким".

За його словами, багато хто в Росії відчуває, що країна рухається до катастрофи.

Ніхто не думає, що все завалиться завтра. Але дедалі більше людей усвідомлюють, що ухвалюються безглузді та руйнівні рішення. Люди, які раніше захищали Путіна, тепер цього не роблять. Відчуття майбутнього просто зникло,

– сказав він.

Рейтинги Путіна поступово падають, економіка перебуває під дедалі більшим тиском, а навіть прокремлівські блогери, які раніше уникали критики президента, починають висловлювати невдоволення.

Попри це, за даними джерел, Путін не змінив своїх поглядів на війну і налаштований продовжувати бойові дії. Він переконаний, що Росія зможе повністю захопити Донбас до кінця року.

Путін одержимий Донбасом і не зупиниться, поки не досягне цього,

– сказав один зі співрозмовників.

Диктатор вважає, що Росія близька до військового прориву. Українська розвідка стверджує, що російські генерали переконують главу Кремля в неминучості швидкої перемоги та подають нагору надто оптимістичні звіти.

Тим часом військові аналітики зазначають, що за нинішніх темпів наступу Росії можуть знадобитися роки для повного захоплення Донбасу.

Джерела видання вважають, що Путін дедалі менше сподівається на те, що Дональд Трамп зможе змусити Україну віддати частину територій.

Після перемоги Трампа в Москві очікували, що США допоможуть Росії дипломатично отримати Донбас, але зараз ці надії майже зникли. Водночас Україна стала менш залежною від США завдяки розвитку власного виробництва зброї, підтримці Євросоюзу та тіснішій співпраці з європейськими партнерами.

Не лише війною: у Росії невдовлені життям всередині країни

На початку 2026 року Кремль обмежив роботу більшості месенджерів і почав регулярно відключати мобільний інтернет у Москві та інших регіонах, пояснюючи це захистом від українських дронів і диверсій. Це викликало різке невдоволення як серед населення, так і серед еліт.

За вечерею всі говорять лише про інтернет. Ми дедалі більше схожі на Північну Корею,

– сказав один із кремлівських інсайдерів.

Крім того, росіяни стикаються з вищими податками, інфляцією та економічними проблемами. Закриваються компанії, дорожчають продукти та комунальні послуги.

На тлі цього в соцмережах дедалі частіше з'являються відео з критикою влади – від підприємців і фермерів до звичайних мешканців. Соціологи також зафіксували найнижчий за 15 років рівень задоволеності життям у Росії.

Масові протести Путіну не загрожують – лише оточення

Попри зростання невдоволення, аналітики вважають, що серйозна загроза для Путіна може виникнути лише всередині його оточення, а не через масові протести. При цьому сценарій швидкого перевороту в Кремлі багато хто вважає малоймовірним. Колишній міністр оборони Сергій Шойгу, якого згадували як потенційну загрозу для Путіна, фактично втратив вплив після арештів його соратників.

Російські олігархи також переважно мовчать, хоча в особистих розмовах багато хто з них негативно ставиться до війни та шокований її наслідками..

Один із небагатьох бізнесменів, який відкрито виступив проти вторгнення, Олег Тіньков, заявив, що еліти зараз "грають у російську рулетку", сподіваючись, що репресії торкнуться когось іншого.

"Хто піде проти нього? Усі просто чекають його кінця", – сказав Тіньков.