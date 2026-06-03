Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что реальные переговоры могут начаться только в случае провала летнего наступления России.

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Готов ли Путин к переговорам?

Путин в Казахстане повторил тезис, который он впервые сформулировал 9 мая, а именно: "цели СВО должны быть достигнуты". Также он отметил, что Россия наступает по всем фронтам каждый день.

Мы знаем, как они наступают и какие результаты, но это только в воображении Путина. И то, что он сказал, это не про переговоры. Россия, кстати, не отрицает переговоров. Они регулярно по разным каналам говорят о переговорах, но Путин не понимает реальную ситуацию на фронте,

– сказал Фесенко.

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Политолог отметил, что пока не видит "окна возможностей". По его словам, переговоры сейчас на паузе, а сигналы, которые идут со стороны президента Украины касаются именно США, которые должны восстановить процесс.

Китай не собирается сейчас вмешиваться в переговорный процесс, что стало очевидно, после визита Трампа к Си Цзиньпину. Пока США играют ключевую роль в переговорном процессе по российско-украинской войне, Китай будет в стороне.

"В Кремле США воспринимают как посредника, готового их выслушать и договориться. Но этот формат не дал результата, в частности из-за принципиальной позиции Украины, которая не готова к уступкам. Это заметили и в России. В российских пабликах все чаще удивляются: если Киев якобы является марионеткой Вашингтона, то почему не выполняет указаний? Ответ прост – Украина действует самостоятельно", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Кирилл Буданов заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и не откажется от Донбасса. По его словам, Киев осознает риски появления "серых зон", поэтому гарантии безопасности остаются принципиальным условием. Также он отметил, что россияне все больше ощущают последствия войны, а украинские удары разрушили миф о всесильности России.

Почему Европа не может заменить США в переговорном процессе?

В то же время Европа не может быть посредниками, потому что европейцы говорят, что они союзники Украины. Поэтому Европа должна участвовать в переговорах, но не вместо США, а вместе с Украиной.

Сейчас Россия не готова к реальным мирным переговорам. Кирилл Буданов подтвердил, что переговоров на высшем уровне пока нет. Продолжаются только технические переговоры об обмене пленными и обмен мнениями по точечному прекращению огня.

Будут попытки их восстановить, но американцы вернутся в реальный переговорный процесс тогда, когда завершится переговорная эпопея с Ираном. Зеленский сказал, что за несколько недель это возможно. А может и нет. Могу сказать, это произойдет, но только когда будет какая-то мирная декларация между США и Ираном,

– отметил Фесенко.

Сейчас Россия делает ставку на летнее наступление на Донбассе и продолжение массовых ударов по Украине. Если эти планы не дадут результата, а украинские действия наоборот, усилят проблемы России, тогда до сентября или октября могут сформироваться предпосылки для начала серьезных переговоров. Поэтому эксперт считает, что такая возможность есть, но говорить об этом сейчас еще рано.

Что еще известно о заявлениях Путина?

Владимир Путин заявил, что намерен провести "закрытый разговор" относительно возможного ответа России на якобы украинский удар по Старобельску. По его словам, этой атакой украинские власти якобы "открыли новую страницу" конфликта.

Между тем в Санкт-Петербурге готовятся к очередному экономическому форуму, который станет уже пятым с начала полномасштабной войны. Через такие мероприятия российские власти пытаются искать новые возможности для поддержки войны.