Українські військові інженери та науковці системно досліджують ракети після їхнього застосування в реальних бойових умовах. Отримані дані свідчать: всі модернізації Х-101 спрямовані не на підвищення військової точності, а на компенсацію зростаючої ефективності української протиповітряної оборони та посилення терору проти мирного населення, повідомили в Міноборони України.

Як саме Росія змінила Х-101 – і чому це не врятує її ракети від знищення?

Базова версія Х-101 несла моноблочну осколково-фугасну бойову частину масою близько 480 кг, мала дальність польоту 2 500 км і комбіновану навігаційну систему. Саме надлишкова дальність стала відправною точкою для подальших модернізацій.

Більше вибухівки замість дальності. Першою суттєвою зміною стала тандемна бойова частина. Частину обсягу паливного бака було передано під другу бойову частину – загальна маса вибухівки зросла з 480 до близько 800 кг. Фахівці Міноборони пояснюють логіку росіян просто: те, що долетить – має вдарити максимально потужно.

Касети з цирконієм – зброя проти цивільних. Другою модернізацією стали касетні бойові частини з кулеподібними суббоєприпасами. Усередині – сталеві кульки з цирконієвим пояском: цей метал самозаймається при температурі від 230°C і провокує стійке горіння на горючих поверхнях. Крім того, в осколково-фугасних бойових частинах використовується пластизольна вибухова речовина нового покоління – на 30–40% потужніша за гексоген, а також капсули з гідридом титану. Такий склад прямо вказує на цільове ураження нафтосховищ, паливних баз та іншої цивільної інфраструктури.

Точніше наведення – але не в містах. Третя модернізація стосувалася оновлення алгоритмів оптико-електронної екстремально-кореляційної системи (ОЕКС). Вона орієнтується за "портретами" місцевості – мостами, перехрестями, річками – і коригує траєкторію на фінальних 20 км польоту. Втім, у міському середовищі система суттєво деградує через хаотичну забудову та мінливе освітлення. Це означає, що удари по великих містах росія завдає свідомо без прицільної точності.

Пастки для ракет-перехоплювачів. Четвертою і найновішою зміною стало встановлення комплексу бортового радіоелектронного захисту СП-504. Він фіксує випромінювання наземних і бортових радарів та у відповідь генерує імітаційні завади, змушуючи зенітні ракети відхилятися за хибними сигнатурами. Додаткова пасивна підсистема автоматично відстрілює теплові й дипольні пастки.

Попри всі ці зусилля, ресурс стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 – носіїв Х-101 – стрімко виснажується. Ту-95МС тепер несе по дві ракети замість шести, а аналіз маркування збитих ракет підтверджує: росія вже не має докризового запасу і працює "з коліс", складаючи ракети за тиждень-два до пуску.