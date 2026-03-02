Историк Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснил, почему именно 2027 год называют потенциально переломным и какие сценарии обсуждают военные аналитики. По его словам, речь идет о риске конфликта, который может отвлечь внимание от Украины и изменить баланс безопасности в мире.

Почему 2027 год называют опасным?

Грицак отметил, что обсуждение возможного большого столкновения в мире уже идет среди военных аналитиков. Речь идет не о продолжении нынешней войны, а о другом очаге напряжения, который может резко изменить глобальную повестку дня. В фокусе этих дискуссий оказывается Азия, прежде всего ситуация вокруг Тайваня и роль Китая.

2027 год – это, по оценкам многих милитаристских экспертов, может начаться новая и более важная война, которая может отвлечь внимание от Украины и даже привести к глобальному конфликту,

– отметил он.

Историк подчеркнул, что в случае такого развития событий Европа может оказаться перед сложным выбором приоритетов. Если основные ресурсы Запада будут направлены в другой регион, поддержка Украины автоматически станет частью более широкого стратегического баланса, а не отдельным вопросом.

Мы должны стоять и ждать развития ситуации, потому что война нелинейна. Нельзя видеть характер войны заранее,

– подчеркнул Грицак.

Он добавил, что история не раз доказывала неожиданность переломных моментов, поэтому главной стратегией для Украины остается выдержка и готовность действовать независимо от внешних колебаний.

Заметьте! Эскалация вокруг Ирана может повлиять на переговорный процесс и поддержку Украины. Эксперты предостерегают, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке способен изменить распределение военных ресурсов США, в частности ракет к системам Patriot. Также риски связаны с возможным блокированием Ормузского пролива, что может вызвать колебания цен на нефть. Ситуация безопасности в регионе влияет и на логистику переговоров, в частности возможную смену площадки встреч.

Способна ли Россия напасть на страны Балтии?

Грицак обратил внимание и на другой сценарий, который обсуждают в связи с возможной эскалацией. Речь идет о риске действий России против стран Балтии или других членов Европейского Союза. По его мнению, теоретически Кремль может попытаться захватить ограниченную территорию, но ключевым фактором станет реакция НАТО.

Если его армия пойдет в страны Балтии или сможет захватить определенную территорию, это будет зависеть от реакции стран НАТО, но какую-то территорию они, скорее всего, смогут захватить,

– отметил историк.

В то же время он отметил, что среди экспертов нет однозначности относительно масштабной войны России против всего Евросоюза. Часть аналитиков считает, что у Кремля недостаточно ресурсов для фронтального наступления против Альянса, а потому речь может идти скорее о шантаже и провокации.

Вряд ли Путин имеет столько возможностей и потенциала, чтобы атаковать фронтально Европейский Союз. Шантажировать – так, но полномасштабную войну – не убежден,

– добавил он.

В то же время даже экспертные оценки могут оказаться ошибочными, как это уже случалось перед полномасштабным вторжением в Украину. Именно поэтому, по его словам, главным вызовом остается непредсказуемость развития событий.

Чистки в армии Китая и риск войны за Тайвань

Отдельно Грицак остановился на событиях в Китае, в частности на масштабных кадровых чистках в военном руководстве. По его мнению, эти процессы могут иметь разные объяснения. Часть аналитиков считает, что они откладывают возможное вторжение на Тайвань, однако существует и другая интерпретация. Историк предположил, что профессиональные военные часто лучше всего осознают реальную цену большой войны. Именно поэтому они могут быть менее заинтересованы в быстрой эскалации, чем политическое руководство.

Может это звучит парадоксально, но меньше всего хотят воевать профессиональные военные. Потому что они знают, что это означает,

– отметил он.

Он добавил, что если политический лидер стремится ускорить силовой сценарий, то логичным шагом может стать замена тех, кто выступает против рискованной авантюры, на более лояльных исполнителей.

Если кто-то хочет ускорить войну, то надо избавиться от тех, кто стоит на пути. Это могут быть именно профессиональные военные,

– отметил Грицак.

По его убеждению, окончательные выводы делать рано. Однако сама динамика событий свидетельствует, что мир входит в период нестабильности, где решения отдельных государств могут иметь глобальные последствия.

