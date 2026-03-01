Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что вариант выхода России из переговоров действительно есть. Впрочем многое зависит от ресурсных возможностей Кремля продолжать войну.

К теме Это катастрофа для россиян: эксперт раскрыл, почему Путин боится встречи с Зеленским и Трампом

Действительно ли Россия может отказаться от переговоров?

О сложной ситуации в российской экономике говорят многие эксперты. С одной стороны это должно стать причиной завершения боевых действий, но с другой все понимают, что искривленные амбиции Владимира Путина идут вразрез со здоровой логикой. Поэтому россияне будут делать все возможное, чтобы колесики военной машины продолжали двигаться.

"Мне кажется, такими "сливами" изданию Bloomberg Россия лишь хочет повысить ставки, нажать на Соединенные Штаты, которые хотят получить результат как можно быстрее. У Дональда Трампа скоро выборы в Конгресс, поэтому ему нужна какая-то геополитическая победа", – подчеркнул политолог.

Важно! В публикации Bloomberg говорилось о том, что следующий раунд переговоров станет решающим в вопросе того, сможет ли Украина и России заключить мирное соглашение. Кремль якобы готов подписать документ, если в Киеве пойдут на уступки и откажутся от Донбасса. После того, вероятно, должен состояться саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина, где заключат мирное соглашение.

Скорее всего, россияне "забрасывают" подобные месседжи, чтобы заставить Трампа больше давить на Украину. Но на самом деле будет показательным, если после всего этого Москва не выйдет из переговоров, а Украина не откажется от своих территорий. Это лишь подтвердит, что Путин является не более, чем "бумажным тигром", как его когда-то назвал сам Трамп.

Глава Кремля хорошо разбирается в психологических манипуляциях и умеет их использовать. Но на самом деле ресурсная база Путина для продолжения войны не так уж и велика.

Как проходят переговоры между Украиной и Россией?