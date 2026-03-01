Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що варіант виходу Росії з переговорів справді є. Втім багато чого залежить від ресурсних можливостей Кремля продовжувати війну.

До теми Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі із Зеленським і Трампом

Чи справді Росія може відмовитися від переговорів?

Про складну ситуацію в російській економіці говорять багато експертів. З одного боку це має стати причиною завершення бойових дій, але з іншого всі розуміють, що викривлені амбіції Володимира Путіна йдуть всупереч зі здоровою логікою. Тож росіяни робитимуть все можливе, щоб коліщата військової машини продовжували рухатися.

"Мені здається, такими "зливами" виданню Bloomberg Росія лише хоче підвищити ставки, натиснути на Сполучені Штати, які хочуть отримати результат якнайшвидше. У Дональда Трампа скоро вибори в Конгрес, тому йому потрібна якась геополітична перемога", – підкреслив політолог.

Важливо! У публікації Bloomberg мовилось про те, що наступний раунд переговорів стане вирішальним у питанні того, чи зможе Україна та Росії укласти мирну угоду. Кремль нібито готовий підписати документ, якщо у Києві підуть на поступки та відмовляться від Донбасу. Після того, ймовірно, має відбутися саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна, де укладуть мирну угоду.

Скоріш за все, росіяни "закидають" подібні меседжі, щоб змусити Трампа більше тиснути на Україну. Але насправді буде показовим, якщо після всього цього Москва не вийде з переговорів, а Україна не відмовиться від своїх територій. Це лише підтвердить, що Путін є не більше, ніж "паперовим тигром", як його колись назвав сам Трамп.

Очільник Кремля добре знається на психологічних маніпуляціях і вміє їх використовувати. Але насправді ресурсна база Путіна для продовження війни не така вже й велика.

Як проходять переговори між Україною та Росією?