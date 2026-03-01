Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что пока даже непонятно, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты предлагают для Украины. Были только "сливы" в СМИ, но соответствуют ли они действительности – есть вопросы.

Смотрите также Подрыв путей в Польше и перехват спутников: как Кремль ведет теневую войну против всей Европы

В чем проблема переговоров с Россией?

По словам Фесенко, украинская переговорная группа уже имеет опыт ведения переговоров с Россией. Они прекрасно осознают, какие "маневры" может осуществлять страна-агрессор во время переговоров. Россияне применяют их уже много лет.

Мне рассказывали дипломаты, которые участвовали еще в соглашении по Азовскому морю в 2003 году; в Минских соглашениях. Типичное поведение российских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде или намекнуть, или в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции немного скорректировали. Соглашаются на то, что соответствует их интересам, а ту часть компромисса, которая касается их уступок – отменяют,

– рассказал Фесенко.

Именно поэтому нельзя доверять россиянам на слово. Они, как и тогда, так и сейчас могут вполне изменить свою позицию уже на следующем раунде переговоров.

Что известно о ходе мирных переговоров?