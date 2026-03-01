Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что пока даже непонятно, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты предлагают для Украины. Были только "сливы" в СМИ, но соответствуют ли они действительности – есть вопросы.
В чем проблема переговоров с Россией?
По словам Фесенко, украинская переговорная группа уже имеет опыт ведения переговоров с Россией. Они прекрасно осознают, какие "маневры" может осуществлять страна-агрессор во время переговоров. Россияне применяют их уже много лет.
Мне рассказывали дипломаты, которые участвовали еще в соглашении по Азовскому морю в 2003 году; в Минских соглашениях. Типичное поведение российских переговорщиков: сказать "да" на предыдущем раунде или намекнуть, или в общих чертах дать абстрактное согласие на определенную позицию. Уже в следующем раунде они говорят, что позиции немного скорректировали. Соглашаются на то, что соответствует их интересам, а ту часть компромисса, которая касается их уступок – отменяют,
– рассказал Фесенко.
Именно поэтому нельзя доверять россиянам на слово. Они, как и тогда, так и сейчас могут вполне изменить свою позицию уже на следующем раунде переговоров.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, которые ознакомлены с мирным процессом, сообщало, что Россия может выйти из мирных переговоров, если Украина откажется уступить территории. Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении только в том случае, если Украина пойдет на полный вывод войск из Донецкой области.
- Издание The Telegraph сообщает, что Украина рассматривала вариант отвода войск из Донецкой области. Но это только в том случае, если Россия тоже отведет войска. Параллельно должны происходить переговоры о гарантиях безопасности.
- Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход переговоров. По его словам, успех переговоров зависит от силы позиции Украины и поддержки союзников. Россия же не изменила своих имперских амбиций. Они и в дальнейшем хотят контролировать всю Украину.