В США же настаивают на создании "свободной экономической зоны". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какие компромиссы предлагают Украине?

Президент Владимир Зеленский объяснил, что не имеет полномочий принимать решение о передаче украинских территорий России. По его словам, такие вопросы может решать украинский народ через выборы или референдум. Так же считает и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время лидер Украины поручил переговорной группе проработать предложения США.

Как пишет СМИ, Соединенные Штаты настаивают на создании "свободной экономической зоны" на Донбассе. Кроме того, в мирном плане Трампа речь шла о попытке фактического признания демилитаризованной зоны территорией России.

Компромисс приведет к выводу Вооруженных сил Киева из Донецка и Луганска для формирования демилитаризованной зоны, при условии, что Россия согласится на "взаимное" отступление,

Украинская сторона уже предложила США свой контрвариант. По словам журналистов, в нем говорится о взаимном отводе войск, сохранение территорий за Украиной и параллельные переговоры по гарантиям безопасности.

В субботу, 13 декабря, территориальные вопросы снова могут обсудить в Париже американские, европейские и украинские стороны, предполагает издание.

Несмотря на дипломатические усилия, Россия пока не показывает, что готова к взаимным шагам. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности не могут учитывать интересы только Украины.

