Как продвигается вопрос Запорожской АЭС?

Украина настаивает, что станция является ее собственностью, и любой доступ к управлению ею возможен только после демилитаризации территории и вывода российских войск.

Только после этого можно обсуждать, как организовать совместное управление, определить влияние и финансовые доли сторон и наладить работу станции.

То есть для нас ЗАЭС это – наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше,

– высказался Зеленский.

Поэтому до прекращения боевых действий сложно точно сказать, каким именно будет механизм урегулирования работы Запорожской АЭС. Сейчас детали консорциума и модели менеджмента остаются предметом обсуждений.

Напомним, оккупация Запорожской АЭС российскими войсками началась 4 марта 2022 года, когда они захватили станцию и город Энергодар во время вторжения в Украину. С тех пор страна-агрессор размещает там технику, обстреливает объект, пытается интегрировать его в свою энергосистему.

