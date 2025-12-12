Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Как продвигается вопрос Запорожской АЭС?
Украина настаивает, что станция является ее собственностью, и любой доступ к управлению ею возможен только после демилитаризации территории и вывода российских войск.
Только после этого можно обсуждать, как организовать совместное управление, определить влияние и финансовые доли сторон и наладить работу станции.
То есть для нас ЗАЭС это – наше, а "русские" считают, что если они оккупировали, то это их. Если американцы могут станцию под себя забрать, то понятно тогда, что означает их доля в станции, это их влияние, это их деньги, а наше – это наше,
– высказался Зеленский.
Поэтому до прекращения боевых действий сложно точно сказать, каким именно будет механизм урегулирования работы Запорожской АЭС. Сейчас детали консорциума и модели менеджмента остаются предметом обсуждений.
Напомним, оккупация Запорожской АЭС российскими войсками началась 4 марта 2022 года, когда они захватили станцию и город Энергодар во время вторжения в Украину. С тех пор страна-агрессор размещает там технику, обстреливает объект, пытается интегрировать его в свою энергосистему.
Последние новости о ЗАЭС: какая ситуация?
Недавно гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в случае подписания мирного соглашения Запорожская АЭС должна получить особый статус, а Украина и Россия должны договориться о сотрудничестве.
Бывший министр экологии и ядерной безопасности Юрий Костенко в комментарии для 24 Канала отметил, что совместное управление станцией под наблюдением МАГАТЭ является абсурдным и противоречит международным стандартам агентства.
Ни для кого не секрет, что присутствие вражеских войск на энергообъекте вызывает постоянно проблемы с оборудованием и представляет угрозу для безопасности ситуации.
В частности 14 ноября на Запорожской АЭС отключилась одна из двух внешних линий электропередачи 750 кВ "ЗАЭС – Днепровская". Специалисты предупреждали о риске 11-го блэкаута, который может угрожать радиационной безопасности станции.