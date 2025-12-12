Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам, передает 24 Канал. Президент отметил, что вполне понятно, что россияне не будут прекращать боевые действия без всякого соглашения.
Когда может быть прекращение огня?
Соединенные Штаты после нескольких переговоров с российской стороной считают, что для прекращения огня стоит подписать рамочное мирное соглашение. Позиция Украины по этому поводу не изменилась – Киев будет делать все, чтобы завершить боевые действия на фронте.
На мой взгляд, не является секретом, что россияне не пойдут на сизфаер, если нет никакого соглашения. Наша позиция не изменилась – мы считаем, что сизфаер нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант сизфаера – это подписание рамочного соглашения,
– сказал Зеленский.
Турция также работает над тем, чтобы между Россией и Украиной было перемирие в энергетике и на воде. Так Рейджеп Эрдоган предлагал несколько встреч: сначала на уровне команд, а затем – на уровне лидеров.
Украинский президент отметил, что по мнению США стороны близки к соглашению и если будет прекращение огня, то будет возможно двигаться к следующим шагам.
Почему до сих пор не подписали мирный план?
Владимир Зеленский отметил, что среди 20 пунктов мирного плана США есть до сих пор нерешенные вопросы. "Камнями преткновения" контроль над Донбассом и ЗАЭС. В целом Украина выступает против уступок Москве, поэтому нужен компромисс.
Политолог Олег Лесной в комментарии 24 Канала отметил, что мирный план Украина не поддерживает, потому что его пункты несколько противоречит Конституции и международному праву. Так, например, Россия заставляет Украину уступила Донецкой области и создать там демилитаризованную зону без вывода российских войск.
В общем мирный план – это не один документ, а несколько. Первый проект содержал 28 пунктов, тогда как после длительных консультаций сократили до 20. Работа над планом продолжается.