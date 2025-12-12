Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам, передает 24 Канал. Президент отметил, что вполне понятно, что россияне не будут прекращать боевые действия без всякого соглашения.

Когда может быть прекращение огня?

Соединенные Штаты после нескольких переговоров с российской стороной считают, что для прекращения огня стоит подписать рамочное мирное соглашение. Позиция Украины по этому поводу не изменилась – Киев будет делать все, чтобы завершить боевые действия на фронте.

На мой взгляд, не является секретом, что россияне не пойдут на сизфаер, если нет никакого соглашения. Наша позиция не изменилась – мы считаем, что сизфаер нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант сизфаера – это подписание рамочного соглашения,

– сказал Зеленский.

Турция также работает над тем, чтобы между Россией и Украиной было перемирие в энергетике и на воде. Так Рейджеп Эрдоган предлагал несколько встреч: сначала на уровне команд, а затем – на уровне лидеров.

Украинский президент отметил, что по мнению США стороны близки к соглашению и если будет прекращение огня, то будет возможно двигаться к следующим шагам.

Почему до сих пор не подписали мирный план?