Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що поки що навіть незрозуміло, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати пропонують для України. Були лише "зливи" в ЗМІ, але чи відповідають вони дійсності – є питання.
В чому проблема переговорів з Росією?
За словами Фесенка, українська переговорна група вже має досвід ведення перемовин з Росією. Вони чудово усвідомлюють, які "маневри" може здійснювати країна-агресорка під час переговорів. Росіяни застосовують їх вже багато років.
Мені розповідали дипломати, які брали участь ще в угоді щодо Азовського моря у 2003 році; у Мінських угодах. Типова поведінка російських переговірників: сказати "так" на попередньому раунді або натякнути, або в загальних рисах дати абстрактну згоду на певну позицію. Вже в наступному раунді вони кажуть, що позиції трохи скоригували. Погоджуються на те, що відповідає їхнім інтересам, а ту частину компромісу, яка стосується їхніх поступок – скасовують,
– розповів Фесенко.
Саме тому не можна довіряти росіянам на слово. Вони, як і тоді, так і зараз можуть цілком змінити свою позицію вже на наступному раунді перемовин.
Що відомо про перебіг мирних переговорів?
- Агентство Bloomberg із посиланням на осіб, які ознайомлені з мирним процесом, повідомляло, що Росія може вийти з мирних переговорів, якщо Україна відмовиться поступитися територіями. Росія готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду лише в тому випадку, якщо Україна піде на повне виведення військ із Донецької області.
- Видання The Telegraph повідомляє, що Україна розглядала варіант відведення військ з Донецької області. Але це лише в тому випадку, якщо Росія теж відведе війська. Паралельно мали б відбуватися переговори щодо гарантій безпеки.
- Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов прокоментував хід перемовин. За його словами, успіх переговорів залежить від сили позиції України та підтримки союзників. Росія ж не змінила своїх імперських амбіцій. Вони й надалі хочуть контролювати усю Україну.