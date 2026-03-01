Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що поки що навіть незрозуміло, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати пропонують для України. Були лише "зливи" в ЗМІ, але чи відповідають вони дійсності – є питання.

В чому проблема переговорів з Росією?

За словами Фесенка, українська переговорна група вже має досвід ведення перемовин з Росією. Вони чудово усвідомлюють, які "маневри" може здійснювати країна-агресорка під час переговорів. Росіяни застосовують їх вже багато років.

Мені розповідали дипломати, які брали участь ще в угоді щодо Азовського моря у 2003 році; у Мінських угодах. Типова поведінка російських переговірників: сказати "так" на попередньому раунді або натякнути, або в загальних рисах дати абстрактну згоду на певну позицію. Вже в наступному раунді вони кажуть, що позиції трохи скоригували. Погоджуються на те, що відповідає їхнім інтересам, а ту частину компромісу, яка стосується їхніх поступок – скасовують,

– розповів Фесенко.

Саме тому не можна довіряти росіянам на слово. Вони, як і тоді, так і зараз можуть цілком змінити свою позицію вже на наступному раунді перемовин.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?