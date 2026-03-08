Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт в эфире Fox News.
Смотрите также Не имеет значения, – Белый дом о возможной помощи России в иранских атаках на войска США
Может ли США начать наземную операцию в Иране?
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Трамп не исключает варианта развертывания наземной операции в Иране.
Она говорит, что пока что план США не предусматривает такого сценария.
Ливитт говорит, что Иран "убил тысячи американских солдат", но президент Трамп не позволит Ирану продолжать атаки на базы США и американцев на Ближнем Востоке.
Также она заявила, что США уже уничтожили флот Ирана.
Это точно. Мы полностью уничтожили их флот. Их флот теперь считается неэффективным в боевом плане. Их ответные удары баллистическими ракетами сократились на 90 процентов, и с уменьшением их атак растет мощь и мастерство американских военных,
– заявила она.
Ливитт напомнила, что США хотят удостовериться в окончательной неспособности Ирана создать ядерное оружие. По ее словам, Соединенные Штаты защищают не только свои интересы, базы и активы, но и обеспечивают стабильное процветание в регионе.
"И президент Трамп – первый президент за почти пять десятилетий, который действительно решился это сделать, и его следует за это похвалить", – добавила пресс-секретарь Белого дома.
Может ли война в Иране перейти в наземную?
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности наземной военной операции в Иране, но только по очень весомой причине. По его словам, на определенном этапе это "возможно" будут рассматривать.
В то же время Трамп добавил, что если США решат провести наземную операцию, то это произойдет только тогда, когда Иран будет уже не способен вести боевые действия на земле.