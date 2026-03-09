Досвід України в обороні від іранських БпЛА може посилити ППО США та їхніх союзників. Про це повідомили в ISW.

Як Україна допоможе США у конфлікті з Іраном?

Українські військові навчатимуть інші країни збивати іранські БпЛА типу "Шахед". Вони також розповідатимуть, як боротися з крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами.

Кілька українських компаній заявили, що можуть експортувати до США та їхніх союзників безпілотники-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Деякі держави Перської затоки вже хочуть придбати таку зброю.

В ISW зазначили, що компанії з виробництва дронів можуть виготовляти до 50 тисяч БпЛА на місяць, паралельно забезпечуючи усі потреби України.

Основним завданням залишається навчання пілотів керувати такими дронами. На кожного солдата знадобиться кілька місяців роботи. Поки що це залишається основним обмежувальним фактором для країн Близького Сходу.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?