Чому японці скуповують туалетний папір?
Уряд Японії навіть був змушений закликати громадян не піддаватися паніці після того, як у соцмережах з’явилися повідомлення про ажіотаж в магазинах, пише Bloomberg.
Один із користувачів соцмережі X у Японії написав, що жителі масово скуповують туалетний папір.
У найближчій аптеці закінчився туалетний папір! Схоже, всі почали його запасати,
– зазначив він у дописі.
В інших дописах люди почали публікувати фото своїх запасів – від корму для котів і засобів гігієни до цілих стосів пива.
Уряду довелося реагувати. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії випустило спеціальну заяву. У ній відомство наголосило, що покупцям варто ухвалювати зважені рішення при купівлі туалетного паперу, спираючись на перевірену інформацію.
Схожі заяви зробили й роздрібні мережі, аби запобігти ажіотажу.
- У Японської асоціації виробників паперової продукції зазначають, що близько 97% туалетного паперу виробляють всередині країни з переробленої сировини та целюлози. Тобто країна не залежить від постачань із Близького Сходу.
- Представники галузі також запевнили, що виробництво паперу не зазнало прямих перебоїв, а за потреби потужності можна швидко наростити.
Зауважте! Схожий ажіотаж на туалетний папір вже був у Японії. Такі ж масові закупівлі японці робили після нафтової кризи 1973 року, яка спричинила економічне падіння, а також після руйнівного землетрусу і цунамі 2011 року та під час пандемії COVID-19.
Які ще проблеми викликала війна в Ірані?
Окрім того, Японія, як і інші країни світу, страждає від стрімкого зростання цін на пальне через війну в Ірані. Минулого тижня вартість бензину в країні підскочила до рекордного рівня, пише Bloomberg.
Ціни в середньому сягнули 190,8 єни за літр, що стало найвищим показником з 1990 року.
Як країна з обмеженими природними ресурсами, Японія перебуває в особливо складному становищі,
– говорять аналітики.
- Щоб стабілізувати ринок, уряд Японії запровадив субсидії на бензин, які почали діяти з 19 березня.
- Такий крок, за даними Мінторгівлі, має знизити ціни приблизно до 170 єн за літр протягом найближчих кількох тижнів.
Важливо! Окрім того, Японія субсидуватиме закупівлі легкого палива, мазуту та гасу в тому ж обсязі, що й бензин.
Як війна в Ірані впливає на світову економіку?
Наразі Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світових постачань нафти та газу. Лише деяким суднам вдається пробитися цим морським шляхом.
У підсумку ціни на нафту та газ злетіли у різних країнах. Особливо складно країнам Азії. До прикладу, в Індії вже почали лімітувати постачання газу для різних галузей, перенаправляючи постачання газу до пріоритетних секторів.
Окрім того, війна в Ірані впливає й на постачання іншої критично важливої продукції, наприклад, добрив. Експерти попереджають, що це може вплинути на врожайність цьогоріч і загрожує продовольчою кризою.