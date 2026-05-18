Японія знайшла нестандартний спосіб боротьби зі зростанням кількості нападів диких тварин. У країні різко зріс попит на роботизованих "вовків-монстрів", створених для відлякування ведмедів та інших небезпечних звірів. Кількість замовлень на ці пристрої за останній час зросла втричі на тлі збільшення випадків появи ведмедів поблизу житлових районів. Про це пише Digitaltrends.

Чому японці почали масово купувати роботів-вовків?

Йдеться про пристрій під назвою "Monster Wolf", який розробила японська компанія Ohta Seiki з острова Хоккайдо. Спочатку робот створювався як засіб захисту сільськогосподарських угідь від оленів та диких кабанів, які пошкоджували посіви. Однак зараз сфера його використання значно розширилася.

Роботів почали встановлювати біля житлових кварталів, гірських курортів, полів для гольфу, будівельних майданчиків та інших територій, де фіксують появу диких тварин.

Як працює "Monster Wolf"

Зовні пристрій справді нагадує персонажа з фільму жахів. Робот має масивну голову, густу штучну шерсть, світні червоні очі та рухомий механізм, що імітує поведінку хижака.

Принцип роботи доволі простий. Система використовує інфрачервоні датчики для виявлення руху поблизу. Щойно тварина наближається до зони контролю, активується сценарій відлякування.

У цей момент робот:

починає хаотично рухати головою;

вмикає яскраве червоне підсвічування очей;

відтворює набір гучних звуків.

Серед аудіосигналів – виття вовка, металевий гуркіт, різкі промислові шуми та інші звуки, покликані налякати тварину.

За даними виробника, записи з камер спостереження неодноразово фіксували, як ведмеді та дикі кабани миттєво залишали територію після активації пристрою.

Чому проблема стала настільки гострою?

Як пише AFP, популярність "Monster Wolf" напряму пов'язана зі зростанням кількості зустрічей людей з дикими ведмедями в Японії.

За офіційними даними, останнім часом у країні зареєстрували понад 50 тисяч випадків появи ведмедів поблизу населених пунктів. Експерти пов'язують це одразу з кількома чинниками.

Серед основних причин:

зміни клімату;

скорочення природної кормової бази;

зміщення сезонних циклів;

пошук тваринами їжі ближче до міст.

Через дефіцит природних ресурсів ведмеді дедалі частіше залишають ліси та наближаються до людських поселень, що підвищує ризик небезпечних інцидентів.

Саме через це попит на роботів настільки зріс, що деяким покупцям доводиться чекати поставки до трьох місяців.

Дивна ідея, яка перетворилася на практичне рішення

Коли "Monster Wolf" тільки представили, багато хто сприйняв розробку як черговий ексцентричний японський експеримент у сфері робототехніки.

Втім реальність виявилася іншою. Пристрій став прикладом того, як вузькоспеціалізована робототехніка може вирішувати конкретні практичні проблеми ефективніше, ніж складні універсальні системи.

Історія цього робота також демонструє особливий підхід Японії до технологій. Країна давно експериментує з незвичними роботизованими рішеннями, які на перший погляд здаються дивакуватими, але згодом знаходять реальне застосування.

У випадку з "Monster Wolf" ставка на просту, але психологічно ефективну модель залякування виявилася влучною. І хоча робот виглядає радше як реквізит для фантастичного трилера, на практиці він став одним із найбільш затребуваних інструментів боротьби з дикою природою в сучасній Японії.