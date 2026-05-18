Япония нашла нестандартный способ борьбы с ростом количества нападений диких животных. В стране резко вырос спрос на роботизированных "волков-монстров", созданных для отпугивания медведей и других опасных зверей. Количество заказов на эти устройства за последнее время выросло втрое на фоне увеличения случаев появления медведей вблизи жилых районов. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему японцы начали массово покупать роботов-волков?

Речь идет об устройстве под названием "Monster Wolf", которое разработала японская компания Ohta Seiki с острова Хоккайдо. Изначально робот создавался как средство защиты сельскохозяйственных угодий от оленей и диких кабанов, которые повреждали посевы. Однако сейчас сфера его использования значительно расширилась.

Роботов начали устанавливать возле жилых кварталов, горных курортов, полей для гольфа, строительных площадок и других территорий, где фиксируют появление диких животных.

Как работает "Monster Wolf"

Внешне устройство действительно напоминает персонажа из фильма ужасов. Робот имеет массивную голову, густую искусственную шерсть, светлые красные глаза и подвижный механизм, имитирующий поведение хищника.

Принцип работы довольно прост. Система использует инфракрасные датчики для обнаружения движения поблизости. Как только животное приближается к зоне контроля, активируется сценарий отпугивания.

В этот момент робот:

начинает хаотично двигать головой;

включает яркую красную подсветку глаз;

воспроизводит набор громких звуков.

Среди аудиосигналов – вой волка, металлический грохот, резкие промышленные шумы и другие звуки, призванные напугать животное.

По данным производителя, записи с камер наблюдения неоднократно фиксировали, как медведи и дикие кабаны мгновенно покидали территорию после активации устройства.

Почему проблема стала настолько острой?

Как пишет AFP, популярность "Monster Wolf" напрямую связана с ростом количества встреч людей с дикими медведями в Японии.

По официальным данным, в последнее время в стране зарегистрировали более 50 тысяч случаев появления медведей вблизи населенных пунктов. Эксперты связывают это сразу с несколькими факторами.

Среди основных причин:

изменения климата;

сокращение естественной кормовой базы;

смещение сезонных циклов;

поиск животными пищи ближе к городам.

Из-за дефицита природных ресурсов медведи все чаще покидают леса и приближаются к человеческим поселениям, что повышает риск опасных инцидентов.

Именно поэтому спрос на роботов настолько вырос, что некоторым покупателям приходится ждать поставки до трех месяцев.

Странная идея, которая превратилась в практическое решение

Когда "Monster Wolf" только представили, многие восприняли разработку как очередной эксцентричный японский эксперимент в сфере робототехники.

Впрочем реальность оказалась другой. Устройство стало примером того, как узкоспециализированная робототехника может решать конкретные практические проблемы эффективнее, чем сложные универсальные системы.

История этого робота также демонстрирует особый подход Японии к технологиям. Страна давно экспериментирует с необычными роботизированными решениями, которые на первый взгляд кажутся странными, но впоследствии находят реальное применение.

В случае с "Monster Wolf" ставка на простую, но психологически эффективную модель запугивания оказалась точной. И хотя робот выглядит скорее как реквизит для фантастического триллера, на практике он стал одним из самых востребованных инструментов борьбы с дикой природой в современной Японии.