Скільки коштує пальне в Києві?

Станом на ранок на столичних АЗС знову фіксують вищі ціни на пальне, повідомляють Новини.LIVE.

Дивіться також "Не імпортуватимемо жодної молекули": у ЄС зробили заяву про енергоспівпрацю з Росією

Йдеться про мережу заправних станцій UPG, де ціни 18 березня:

на бензин А-95 – 72,90 гривні за літр;

за літр; на дизель – 79,90 гривні за літр.

Як пише видання, показники зросли на 1 гривню, порівняно з учорашнім днем.

Щодо інших АЗС – ціни залишаються без змін. Принаймні така ситуація зранку. Наприклад, цінники мережі WOG мають показники:

на бензин А-95 – 71,99 гривні;

на дизель – 80,99 гривні.

Зокрема преміальні марки бензину коштують дорожче, ніж А-95. За літр такого пального на WOG треба заплатити 74,99 гривні.

Які ціни на пальне у Київській області?

На ресурсі Всі АЗС зібрали середні ціни в регіоні. Деякі види пального залишаються без змін по вартості, порівняно з учорашнім днем. Однак деякі – незначно здорожчали. Йдеться про преміальний А-95 та звичайний бензин такої ж марки.

В середньому мережі Київської області пропонують:

бензин А-95 преміум – по 70,49 гривні за літр;

гривні за літр; бензин А-95 – по 66,99 гривні за літр;

гривні за літр; бензин А-92 – по 64,24 гривні за літр;

гривні за літр; дизпальне – по 71,49 гривні за літр;

гривні за літр; газ – по 41,49 гривні за літр.

Які ціни на пальне в регіонах?

Наприклад, у Львівській області середня ціна А-95 – 64,95 гривні. Преміальний бензин на 4 гривні дорожчий.

Зауважте! Ціни також залежать від мережі АЗС.

Дизельне пальне у Львові пропонують по 69,25 гривні за літр.

У Харківській області А-95 має аналогічні показники з Київським регіоном (69,99 гривні за літр). Однак на Одещині та ж сама марка 18 березня коштує значно дешевше. За літр просять в середньому 64,25 гривні.

Що відомо про ситуацію на паливному ринку України?

Через загострення конфлікту на Близькому Сході, зросли ціни на нафту та пальне. Наслідки торкнулися, зокрема України.

Нині уряд вирішує, як стабілізувати ситуацію на ринку. Одна з ініціатив – кешбек на пальне. Водіям повертатимуть до 15% витрат залежно від виду пального.

Водночас такий "бонус" може мати обмеження. Ймовірно повертати гроші будуть у фіксованій сумі, а не за відсотками.

Напередодні Юлія Свириденко також повідомила, що в Україні фіксують "спадання ажіотажу" на паливо. Раніше великий попит на нафтопродукти був викликаний міжнародною ситуацією.