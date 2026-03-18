Сколько стоит топливо в Киеве?

По состоянию на утро на столичных АЗС снова фиксируют высокие цены на топливо, сообщают Новости.LIVE.

Речь идет о сети заправочных станций UPG, где цены 18 марта:

на бензин А-95 – 72,90 гривны за литр;

за литр; на дизель – 79,90 гривны за литр.

Как пишет издание, показатели выросли на 1 гривну, по сравнению со вчерашним днем.

Относительно других АЗС – цены остаются без изменений. По крайней мере такая ситуация с утра. Например, ценники сети WOG имеют показатели:

на бензин А-95 – 71,99 гривны;

на дизель – 80,99 гривны.

В частности премиальные марки бензина стоят дороже, чем А-95. За литр такого топлива на WOG надо заплатить 74,99 гривны.

Какие цены на топливо в Киевской области?

На ресурсе Все АЗС собрали средние цены в регионе. Некоторые виды топлива остаются без изменений по стоимости, по сравнению со вчерашним днем. Однако некоторые – незначительно подорожали. Речь идет о премиальном А-95 и обычном бензине такой же марки.

В среднем сети Киевской области предлагают:

бензин А-95 премиум – по 70,49 гривны за литр;

гривны за литр; бензин А-95 – по по 66,99 гривны за литр;

гривны за литр; бензин А-92 – по 64,24 гривны за литр;

гривны за литр; дизтопливо – по 71,49 гривны за литр;

гривны за литр; газ – по 41,49 гривны за литр.

Какие цены на топливо в регионах?

Например, в Львовской области средняя цена А-95 – 64,95 гривны. Премиальный бензин на 4 гривны дороже.

Заметьте! Цены также зависят от сети АЗС.

Дизельное топливо во Львове предлагают по 69,25 гривны за литр.

У Харьковской области А-95 имеет аналогичные показатели с Киевским регионом (69,99 гривны за литр). Однако на Одесской области та же самая марка 18 марта стоит значительно дешевле. За литр просят в среднем 64,25 гривны.

Что известно о ситуации на топливном рынке Украины?

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросли цены на нефть и топливо. Последствия коснулись, в частности Украины.

Сейчас правительство решает, как стабилизировать ситуацию на рынке. Одна из инициатив – кэшбек на топливо. Водителям будут возвращать до 15% расходов в зависимости от вида топлива.

В то же время такой "бонус" может иметь ограничения. Вероятно возвращать деньги будут в фиксированной сумме, а не по процентам.

Накануне Юлия Свириденко также сообщила, что в Украине фиксируют "спадание ажиотажа" на топливо. Ранее большой спрос на нефтепродукты был вызван международной ситуацией.